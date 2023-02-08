Известный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник заявил, что взрывчатка на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" появилась летом прошлого года из-за американских водолазов.
"Военно-морские силы США действовали под прикрытием учений альянса НАТО Baltops 22", — подчеркнул публицист.
Вместе с этим на своём официальном сайте Херш сообщил, что устройства активировали ВМС Норвегии. Военные этой страны 26 сентября установили гидроакустический буй, пояснил журналист.
Ранее журналисты Times отметили, что в Германии допускают вину западного государства в диверсии на "Северных потоках".
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