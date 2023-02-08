Популярный американский журналист Сеймур Херш сказал, что лидер США Джо Байден обсуждал со специалистами по национальной безопасности диверсию на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" свыше девяти месяцев.
"Крайне секретные дискуссии", — написал в своём блоге публицист со ссылкой на источник.
По информации Херша, глава Штатов и американские эксперты пытались понять, как исключить улики при проведении взрывов.
Ранее этот журналист обвинил в диверсии на "Северных потоках" США и Нидерланды. Американские водолазы заложили взрывчатку под трубопроводы во время учений военно-политического блока НАТО Baltops 22, подчеркнул Херш.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Землетрясение может улучшить отношения Сирии и Турции.