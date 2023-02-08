Американский журналист Херш: Байден решился взорвать "Северные потоки" спустя девять месяцев дискуссий

Популярный американский журналист Сеймур Херш сказал, что лидер США Джо Байден обсуждал со специалистами по национальной безопасности диверсию на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" свыше девяти месяцев.

"Крайне секретные дискуссии", — написал в своём блоге публицист со ссылкой на источник.

По информации Херша, глава Штатов и американские эксперты пытались понять, как исключить улики при проведении взрывов.

Ранее этот журналист обвинил в диверсии на "Северных потоках" США и Нидерланды. Американские водолазы заложили взрывчатку под трубопроводы во время учений военно-политического блока НАТО Baltops 22, подчеркнул Херш.