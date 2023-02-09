Американский сенатор согласился, что США могли организовать подрыв "Северных потоков"

Американский сенатор от штата Юта Майк Ли не исключил, что власти США могли организовать подрыв газопроводов "Северный поток". Однако если это действительно так, его беспокоит, что этот шаг не был согласован с конгрессом.

Сенатор отметил, что если за диверсией на "Северных потоках" действительно стоят США, у страны будут "большие проблемы".

"Меня беспокоит тот факт, что я не могу быстро исключить предположение о том, что США подорвали "Северный поток". Я поинтересовался у ряда коллег-сенаторов и никто из тех, с кем я говорил, не были проинформированы об этом когда-либо. Если это окажется правдой, у нас большие проблемы", - написал Майк Ли в Twitter*.

Накануне, 8 февраля, Ли разместил в своём профиле скандальное расследование американского аналитика Сеймура Херша, заявившего, что подрыв "Северных потоков" был устроен США совместно с Норвегией. К опубликованному посту сенатор добавил свою подпись.

"Если окажется ложью, это клевета, если правда - война", - написал Ли.

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