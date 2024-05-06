Банк России планирует ограничить комиссии за снятие средств с кредитных карт

Центральный банк России планирует ввести ограничения на комиссии за снятие средств с кредитных карт.
"Известия" сообщают со ссылкой на ЦБ, что сейчас разрабатываются необходимые механизмы для реализации этой меры.
Директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов считает, что введение справедливой рыночной комиссии оправдано, но превышение определенного порога превращает ее в источник сверхприбыли.
В таких случаях комиссия должна быть включена в полную стоимость кредита, пояснил Данилов.
В публикации отмечается, что некоторые финансовые организации маскируют дополнительный доход в виде комиссий за снятие наличных с кредитных карт. Центральный банк намерен ограничить такие практики.
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