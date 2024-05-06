Банк России планирует ограничить комиссии за снятие средств с кредитных карт

В России ограничат комиссии за снятие денег с кредиток

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральный банк России планирует ввести ограничения на комиссии за снятие средств с кредитных карт.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Известия" сообщают со ссылкой на ЦБ, что сейчас разрабатываются необходимые механизмы для реализации этой меры.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов считает, что введение справедливой рыночной комиссии оправдано, но превышение определенного порога превращает ее в источник сверхприбыли.

В таких случаях комиссия должна быть включена в полную стоимость кредита, пояснил Данилов.

В публикации отмечается, что некоторые финансовые организации маскируют дополнительный доход в виде комиссий за снятие наличных с кредитных карт. Центральный банк намерен ограничить такие практики.