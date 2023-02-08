Журналист Херш: советник Байдена координировал планирующую диверсию на "Северных потоках" группу

Американский журналист Сеймур Херш сообщил со ссылкой на источник, что советник лидера США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сформировал команду для создания плана диверсии на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

"В декабре 2021 года чиновник созвал совещание недавно появившейся целевой группы", — написал публицист на своём сайте.

Также Херш отметил, что в состав команды вошли сотрудники разных американских ведомств.

Ранее в РИА Новости заявили, что этот журналист подтвердил подлинность публикации, согласно которой Вашингтон отвечает за подрыв "Северных потоков".