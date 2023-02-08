Американский журналист Сеймур Херш сообщил со ссылкой на источник, что советник лидера США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сформировал команду для создания плана диверсии на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
"В декабре 2021 года чиновник созвал совещание недавно появившейся целевой группы", — написал публицист на своём сайте.
Также Херш отметил, что в состав команды вошли сотрудники разных американских ведомств.
Ранее в РИА Новости заявили, что этот журналист подтвердил подлинность публикации, согласно которой Вашингтон отвечает за подрыв "Северных потоков".
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