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Просто установила приложение: костромичка отдала мошенникам почти 400 тысяч рублей за "продление полиса ДМС"

В Костромской области мошенники выманили у женщины 400 тысяч за "продление ДМС"

1:09
Страхование

Мошенники выманили у жительницы Костромской области почти 400 тысяч рублей, предложив "продлить" полис ДМС. Об этом сообщила "Комсомольская правда-Кострома" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Костромской области.

В Костромской области мошенники выманили у женщины 400 тысяч за "продление ДМС"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Обнаружив, что её обманули, костромичка обратилась в полицию. По словам женщины, ей позвонил человек, представившийся сотрудником страховой компании, и настоятельно рекомендовал продлить полис добровольного медицинского страхования, у которого "истекает срок действия". Аферист предложил помочь бесплатно оформить документы, после чего пострадавшая установила на смартфон мобильное приложение, оказавшееся вирусной программой. Получив доступ к её мобильному банку, злоумышленники похитили у костромички 375 тысяч рублей.

В УМВД призвали россиян быть бдительными при проведении финансовых операций, и напомнили, что все сделки, требующие оформления документов, следует осуществлять лично в офисах компаний.

Ранее в МВД рассказали о новой схеме мошенничества с полисами ОМС.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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