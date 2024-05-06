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Рост туристического потока из России в Узбекистан: увеличение числа поездок и рейсов

Турпоток в Узбекистан из России вырос более чем в 10 раз

1:25
Туризм

Узбекистан активно развивает свою туристическую отрасль. За последние четыре года туристический поток из России в Узбекистан вырос более чем в десять раз, достигнув отметки в 403 тысячи человек с исходных 37 тысяч. Количество авиарейсов между странами также значительно увеличилось, составляя более 250 рейсов в неделю, что равно приблизительно 12 тысячам рейсов ежегодно, по данным пресс-службы Министерства экономического развития Узбекистана.

Турпоток в Узбекистан из России вырос более чем в 10 раз
Фото: commons.wikimedia.org by Чамбли is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По мнению представителей министерства, ключевым фактором стимулирования роста туризма является наличие прямых авиасоединений между странами. Российских туристов, как отмечает заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач, привлекает легкий языковой доступ, а также возможность познакомиться с уникальными архитектурными памятниками Узбекистана, такими как Регистан, Шахи-Зинда и мечеть Биби-Ханым в исторических городах Самарканд, Бухара и Хива, многие из которых включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

К 2023 году доля российских туристов в общем количестве туристов, посещающих Узбекистан, составила около 33%, подчеркивая значимость России как одного из ключевых рынков для узбекского туризма.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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