Ананских: прозрение Запада об истинном виновнике ЧП на "Северных потоках" — добрый знак

Главные выгодоприобретатели в истории с подрывом "Северных потоков" — США и частично Норвегия. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, оценивая в интервью Pravda.Ru статью американского журналиста о причастности Вашингтона к теракту.

Как пояснил парламентарий, власти США были больше всего заинтересованы в срыве поставок дешёвого российского газа в Европу.

"Безусловно, это добрый знак, что начали в открытую говорить, что главные бенефициары теракта — это США. Уже даже Германия заявляет, что Россия не имеет отношения к этому. Рано или поздно мы всё-таки узнаем правду, и эта правда не будет приятной для тех государств, которые в итоге выиграли от катастрофы", — сказал Ананских.

Он подчеркнул: Москва могла бы принимать активное участие в расследовании преступления, если бы его зафиксировали на нейтральной территории, а не в водах Дании и Швеции. Как пояснил депутат, США сознательно организовали ЧП на этих участках, чтобы "Газпром" был отстранён от поиска исполнителей теракта.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку на "Северных потоках" летом 2022 года установили водолазы США, действуя под прикрытием учений НАТО Baltops 22.