Болгария заработала удары возмездия за гибель российских солдат

Болгария, боясь возмездия "российской агентуры", секретно и в огромных количествах поставляла Украине топливо, боеприпасы и оружие". Возмездие, несомненно, придёт, вернее прилетит.

Болгария нашла "творческий путь" поддержать Украину

Прошлой весной ВСУ остро не хватало горючего и боеприпасов советского калибра. "Спасение пришло с неожиданной стороны и страны — Болгарии".

Об этом сообщила группа исследователей немецкой газеты Die Welt. Они использовали "показания" бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, экс-министра финансов его правительства Асена Василева и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Главный лейтмотив статьи — "в самый сложный для Украины момент действия Кирилла Петкова и Асена Василева поразили смелостью, которую можно брать в пример другим".

"Несмотря на свою зависимость от России и опасения по поводу российской агрессии, Болгария нашла творческий способ поддержать Украину", — пишут авторы.

Смелость объясняется ими "пророссийскими настроениями большей части элиты Болгарии". Этим же объясняется секретность деяний правительства Петкова. Чиновники его кабинета "избегали межправительственных сделок и использовали посреднические компании в Болгарии и за рубежом для открытия путей доставки — по воздуху и по суше через Румынию, Венгрию и Польшу".

"Мы считаем, что около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на начальном этапе войны, поступило из Болгарии ", — сказал Петков Die Welt. "Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива на Украину и временами покрывала 40% потребностей страны", — сказал Die Welt бывший министр финансов Асен Василев.

Правительство в Киеве подтвердило эту версию и ход событий.

Ирония судьбы: российская нефть работала на ВСУ

Самым креативным было решение задействовать частную российскую нефтяную кампанию "Лукойл", которая продукцией НПЗ в Бургасе (единственный в стране) снабжает Болгарию на 95% топливом.

Именно с этого НПЗ дизель шёл на Украину. Руководство "Лукойла" заявило, комментируя статью в Die Welt, что в договорах на поставки не был указан адресат на Украине, а всего у НПЗ в Бургасе около 500 заказчиков внутри Болгарии.

Делаем вывод, что болгарское правительство покупало дизель у "Лукойла" через посредников и отправляло на нужды ВСУ.

А в это время дизель в Болгарии всё время дорожал, хотя ЕС освободил Болгарию от введения нефтяного эмбарго против РФ. И теперь понятно почему.

В Болгарии принят законопроект, который позволит национализировать НПЗ в Бургасе в "критический момент". "Лукойл" довольно долго выстраивал стратегию создания сети на Балканах, для чего купил ряд нефтеперерабатывающих активов и сетей АЗС.

Однако политика США в части уничтожения России не предполагает развитие российских компаний в Европе. Об этом руководству компании надо подумать, и возможно, продать бизнес в Болгарии, как это было сделано в Италии.

Болгарские политики всегда выполняют задание США

Статья в Die Welt является сплошной пропагандой и лицемерием, Называя болгарских политиков спасителями Украины, авторы прекрасно осознают, что они (как везде в ЕС) ведутся американским посольством с четкой внешнеполитической целью — ослабить Россию.

В статье ни слова нет о том, что в Болгарии евроатлантические ставленники отмывают деньги в огромных масштабах, кто бы не находился у власти — "пророссийские" или прозападные политики. Именно за "шкурный интерес" все коалиционные правительства Болгарии — от ГЕРБ, до социалистов и новых партий с красивыми названиями, последние 30 лет исповедовали чуждые болгарскому народу ценности, тем самым уничтожая собственную страну и народ, верно прислуживая США и Брюсселю.

Удары возмездия ждут Болгарию

Pravda.ru писала о "секретных" поставках болгарского оружия на Украину ещё в апреле. И здесь вопрос, почему Болгария это делала секретно? Ответ: в страхе перед возмездием. Не случайно Петкову выделили персональную охрану после выхода cтатьи в Die Welt.

Журналист Христо Грозев, объявленный в РФ в розыск по уголовной статье, сигнализирует о "глубоком проникновении российских агентов в болгарскую политику". На днях он предупредил о "возможных провокациях со стороны российской агентуры" в Болгарии даже якобы диверсиях на объектах промышленности.

Не знаем, насколько это верное мнение, если даже на Украине РФ это не в состоянии организовать. Но, однозначно, Болгария вовлечена в военные действия на Украине, так как её снарядами убивают русских солдат, и может опасаться ракетных ударов возмездия наряду с другими активными участниками прокси-войны НАТО с Россией — Польшей и Румынией.

В случае прямого столкновения ВС РФ с НАТО, чего лидеры указанных стран активно добиваются, цели в Болгарии будут первыми на прицеле "Калибров". Тот же НПЗ в Бургасе, который будет национализирован к тому времени и от поставок с которого тотально зависит Болгария.

Есть также вопрос с командованию СВО по итогам статьи в немецкой газете. Почему до сих пор не атакованы маршруты поставок на Украину критически важных типов вооружения и топлива?

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