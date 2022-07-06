России предлагают вернуться к однопартийной системе

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что пришло время подумать о переходе в России к однопартийной системе. По его мнению, она является наиболее подходящей для развития и "нашей ментальности".

"Как вариант дальнейшего политического развития страны считаю целесообразным рассмотреть переход на однопартийную систему. Либеральная многопартийная система Запада создана не для нашей ментальности. Она в серьёзной степени нам не подходит, а потому и не реализовалась эффективно. Она хороша только для того, чтобы рассорить между собой народы, рассорить людей внутри одного народа", — написал Константинов в своём Telegram-канале.

Глава крымского парламента полагает, что именно сегодня настал переломный момент. По его мнению, политическое решение о переходе на новую партийную систему будет своевременным и оправданным. Он считает, что "эффективнее проекта под условным названием "КПСС" в отечественной истории не было.

Вообще без партий, как это было в Российской империи, "не современно как-то", считает Владимир Константинов. Тем более, легальных партий тогда не было, а подпольные организации в стране появлялись постоянно, отметил спикер крымского парламента.

Главное же, по его мнению, заключается в том, что для осуществления современной политики нужна система приводных ремней между центром принятия решений и народом, которому эти решения исполнять. "Вот почему проект под условным названием "КПСС" актуален сегодня как никогда", — написал Константинов.

Он отметил, что речь не идёт о наделении лидерскими полномочиями какой-либо из существующих партий. По его словам, большевики были сплочены вокруг своей идеологии, боролись за власть "и своё лидирующее место в политической системе завоевали, можно сказать — выстрадали", сформировав идейную управленческую команду.

В конце марта Владимир Константинов предлагал "отбросить предрассудки" и наделить партию "Единая Россия" особым статусом в общественно-политической системе страны. Но тогда он подчеркнул, что это не означает призыва к сворачиванию многопартийности. "Это подымает значимость и статус правящей партии", — отметил глава парламента Крыма.

А в конце мая Владимир Константинов предложил отказаться от обязательного изучения английского языка в школах. По его словам, кому знание иностранного языка понадобится, тот может его выучить самостоятельно. В качестве примера спикер Госсовета Крыма привёл себя.

Насколько реальна нынешняя инициатива Владимира Константинова? Едва ли стоит ожидать какой-либо серьёзной дискуссии на сей счёт. Совершенно непонятно, как это может быть реализовано на практике. А главное — зачем? Эффективность же "проекта под условным названием "КПСС" тоже вопрос, мягко говоря, дискуссионный. Особенно, если вспомнить последние годы существования СССР.

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