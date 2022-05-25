В Крыму предложили отказаться от обязательного изучения английского языка

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что считает нецелесообразным изучение английского языка в школах.

Спикер крымского парламента отметил, что для него вопрос об изучаемых в школе языках "очень спорный" и его надо обсуждать. А сам вопрос звучит так: "Зачем нам слепо идти по пути английского языка?"

По словам Владимира Константинова, у него в школе не было учителя английского языка, он вырос без английского языка и ущербным себя не считает.

"Когда стал вопрос по бизнесу об изучении английского языка для ведения переговоров, я его за два года выучил. Мне надо было, я сам его выучил", — цитирует спикера крымского парламента РИА "Новости".

Владимир Константинов задался вопрос, зачем учить то, что может в жизни не пригодиться.

"Тупое следование западной цивилизации опасно. Давайте изучать свои языки, свои развивать, а иностранные языки учить по потребности, не нужно тупо всем учить английский", — считает спикер крымского парламента.

Ещё один аргумент спикера: в Великобритании не учат и не используют русский язык. А вот в России на каждом углу висят вывески с английскими названиями.

Сложно сказать, начнётся ли предложенная председателем Госсовета Крыма дискуссия по поводу обязательного изучения английского языка в школах. Тем более, что в учебной программе есть и другие языки. Хотя, конечно, изучению английского уделяется несоизмеримо больше внимания по сравнению с другими иностранными языками.

Также не совсем понятно, что подразумевается под предложением "изучать свои языки". В школьной программе много времени отводится и русскому языку, и языкам других народов России.