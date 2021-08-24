Охранители скреп пестуют тоталитарную психоделику

Под соусом защиты государственности власти всё сильнее погружают страну в трясину тоталитарной психоделики.

Театральная нацбезопасность

Заместитель председателя Общественного совета при министерстве культуры России Александр Швейдель рассказал о грядущей проверке театра имени М. Н. Ермоловой на соответствие репертуара национальной безопасности страны:

"Хотелось бы разобраться с репертуарной политикой театра, насколько она соответствует гармонично развивающейся личности и также насколько это соответствует аспекту национальной безопасности, который недавно был озвучен нашим президентом и министром обороны".

Поводом для вылазки блюстителей стабильности стал скандал в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой, связанный с увольнением артистов. Лишённые работы служители Мельпомены пожаловались президенту России Владимиру Путину на художественного руководителя театра Олега Меньшикова и попросили проверить законность его действий. Видимо, вариант карантина "с сохранением зарплаты" не сработал.

В администрации театра говорят о полном соответствии процедур трудовому законодательству России. Сокращение штатов вызвано оптимизацией финансовых ресурсов из-за "ковидной" пандемии. Один из артистов театра сообщил, что планируется уволить порядка 30 человек. По его словам, большинство увольняемых выступали с критикой руководства театра.

В итоге разборок Меньшиков снял с себя полномочия директора, администрация стала готовить исковые заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации, а репертуар театра подвергнется тщательной проверке. Ведь надо же на ком-то отточить навыки традиций, переданных общественному совету при министерстве культуры предками из советского Главлита.

Затем, вероятно, проверят театры кукол, чтобы убедиться в соответствии репертуара духовно-нравственным ценностям. Потом возьмутся за цирк, чтобы каждый слон или лошадка научились чувствовать сопричастность национальным проектам России и радовались разовым пайкам, которыми дрессировщики поощряют их за послушание.

В деле сохранения стабильности, упрочения духовных скреп и национальной безопасности для цензоров нового поколения работы непочатый край. Надо же проверить:

репертуар эстрады;

кинематограф;

мультфильмы;

детские считалочки.

Культурная революция возвращается

Российские и белорусские тренды, которые обозначились развитием так называемой суверенной демократии, можно сравнить с культурной революцией в КНР. Правда, как и в Поднебесной, погружение в психоделику становится неминуемым приложением к процессу.

На сайте губернатора и правительства Ульяновской области в День российского флага появилось сообщение, которое стало концентрированным проявлением результата квазипатриотического промывания мозгов. В нём приводятся слова сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексея Ситникова:

"Мы ценим и с уважением относимся к российскому триколору. Именно под ним наши деды и прадеды ходили в атаку во время Великой Отечественной войны, защитники страны в других горячих точках выполняли свой священный долг".

Хейтеры сразу обрушились с критикой на представителя передового отряда российской культурной революции, хотя, может быть, Ситников говорил о деде, который воевал в Русской освободительной армии генерала Власова.

Если же функционер ОНФ, как и чиновники, разместившие его цитату на сайте ульяновских властей, и правда полагает, что именно под триколором Красная армия сражалась с нацистами, то можно признать, что агитпроп выполнил свою миссию на "отлично" — сформирован передовой отряд воинствующих хунвейбинов, делегировавших правящей политической элите свои ум, честь и совесть, да и эпоху тоже.

Подозрительные прохожие

Одна моя приятельница рассказывала про подругу, которая в 90-е годы боялась своего сына отправлять в армию. Всеми правдами и неправдами она постаралась пристроить своё чадо в тогда ещё милицию. Потом сильно пожалела об этом.

Как только тихий и довольно замкнутый парень получил форму и табельное оружие, так тут же приобщился к не самым светлым традициям отечественных правоохранителей. Помимо теневой бонусной программы, новобранцу открылась и возможность компенсации своих личных психологических заморочек. У него теперь же пистолет! Теперь он — хозяин жизни и может унизить кого угодно. Разумеется, если у оппонента нет погон и такого же пистолета.

Если бы в то время уже вовсю действовал агитпроповский апгрейд сознания, то тот паренёк бы заметно превзошёл своего нынешнего коллегу-полицейского, действия которого восхитили пользователей Рунета.

Сотрудник полиции задержал прохожих в Москве для проверки документов. Он объяснил свои действия тем, что те снимали на смартфон "непонятно что" и "некрасивые места". Видео с бдительным правоохранителем стало довольно популярным в соцсетях.

Когда же полицейского спросили, на каком основании тот проверил документы, то страж порядка объяснил, что, если бы мужчина снимал "какие-то красивые пейзажи, девушку, себя", он бы не выглядел странно. Желание сфотографировать на телефон заброшенное здание сотрудник посчитал очень подозрительным.

Флёр демократических начал

Ну и правда, могли бы уже в Общественном совете при министерстве культуры России при помощи министерства обороны, ФСБ, МВД и Росгвардии составить перечень разрешённых ракурсов для фотографирования прохожими. Прибавилось бы поводов для признания организаций и граждан иностранными агентами. Снял на иноземный смартфон — всё! Агент, причём нежелательный и экстремистский. А то ходят, снимают, что глаз приметит — волюнтаризм и непонимание остроты текущего момента!

Для поддержания флёра демократических начал, тем не менее, потребуются и штрихи к тоталитарной психоделике. Тут всё-таки стоит предоставить благодарным зрителям федерального телевещания весомые аргументы, чтобы они смогли и дальше оправдывать цензурирование всего и вся.

Те же Совет по правам человека при президенте России и Общественный совет при министерстве культуры страны могли бы уже и вооружить волонтёров суверенной демократии убойными тезисами, переданными нам предками:

"Просто так у нас не сажают!";

"Наверху виднее, там разберутся!";

"В телевизоре врать не станут!";

"Дети за отца-иноагента не отвечают!".

Ну и главное — всех граждан надобно обязать знать как "Отче наш" правильный ответ на вопрос, популярный в советском прошлом: "Кого ты больше любишь, жену или партию?"

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