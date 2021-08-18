EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Откуда растут ноги неверия в грядущие выборы в России

Политика » Выборы

Хотя до парламентских выборов в России ещё целый месяц, похоже, что с ними опять будет "что-то не так". Стокгольм и Брюссель уже решили, что "должны дать понять" Москве, что фальсификация результатов предстоящих выборов в Госдуму "будет чревата серьёзными последствиями".

Откуда растут ноги неверия в грядущие выборы в России

Рупором в данном случае выступил шведский депутат Ханс Валльмарк. Он заявил, буквально, следующее:

"В преддверии парламентских выборов власть имущие в Кремле решили нанести серьёзный удар по оппозиции и демократическим силам страны".

Да и сами избиратели в стране не очень-то верят в то, что их голоса что-то решают.

Особенности избирательной кампании-2021 обсудили в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru, гостем которой стал кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Читайте начало интервью:

Политологи советуют сходить на выборы и проголосовать за "самых человекообразных"

Политолог Станислав Бышок: "За вас всё решили" — это когда вы не пришли на выборы!"

— Сейчас в интернете обсуждаются "рассказы" бюджетников о том, что их якобы принуждают голосовать на Госуслугах? И более того — присылать начальству скрины экранов. Что здесь за подвох? И вообще, зачем административный ресурс сейчас задействован?

— Всё просто: заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт.

Собственно, большие начальники, маленькие начальники не понимают, что если заставлять людей голосовать, то они могут проголосовать за кого-то другого, а не за партию власти. То есть, здесь, наверное, есть какая-то такая цель, которую ставит, скажем так, федеральный центр, это не только победа "Единой России", это ещё и какой-то минимально допустимый уровень явки, чтоб не 30%, а хотя 50.

Соответственно, вот эти начальники среднего уровня, которым сверху спускают большие начальники эти цифры — чтобы "Единая Россия" побеждала, и чтобы явка была большая — они думают, как с этими двумя задачами справиться одновременно, потому что это не всегда реально.

И вот они, соответственно, выбирают что-то одно. А для того, чтобы проконтролировать, чтобы ваши крепостные проголосовали за "Единую Россию", сложновато. Как это проконтролировать? В конце концов, человек может поставить галочку за "Единую Россию" и сфотографировать, а потом поставит ещё одну галочку, следовательно, бюллетень будет недействительный. А с другой стороны, вот как-то проще — это, наверное, отчитаться именно не по качеству, за кого, а по количеству.

электронное голосование
 

— Голосование в этот раз продлится три дня и можно будет голосовать онлайн. Зачем всё это? Чтоб протащить какие-то моменты фальсификации?

— На самом деле это тоже такая пропаганда: посмотрите на Эстонию, где всё электронное, в том числе и голосование. Я не утверждаю, что электронное голосование равно фальсификация. Но я, как человек, который наблюдал неоднократно за выборами и организовывал наблюдателей, могу сказать: это процесс, за которым никак вы не можете наблюдать.

Потому что, если вы сидите физически в избирательном участке, вы видите, как приходят люди, получают бюллетени, голосуют, уходят, приходят. То есть, вы видите процесс.

С электронным всё сложнее в плане прозрачности.

Конкретно сейчас больше похоже на издевательство, чем на какое-то следование мировым трендам.

— Раз уж зашла речь о вероятности фальсификации: будут у нас какие-то протесты? Запад тему эту лелеет: тему протестов после выборов, нелегитимности выборов?

— Что касается Запада, я не вижу возможности фактического непризнания выборов. То есть, они, разумеется, будут названы недемократичными, несоревновательными и так далее, но одно дело — обозвать выборы несоревновательными, а другое дело — не признать факт выборов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы выборы фальсификация станислав бышок
Новости
Пугачёва выставила на всеобщее обозрение свои морщины
Сбежавший президент Афганистана украл из казны 169 млн долларов
Журналистка Елена Вавина опровергла "своё" интервью с Алексеем Навальным
Екатерина Климова напугала фанатов изуродованным лицом
Эксперт рассказал, как восстановить экономику Афганистана без криминала
Меркель и Путин обсудят ситуацию в Афганистане
Гражданин России покинул Афганистан на самолёте Казахстана
Володин о распаде СССР: "Предательство интересов народа и государства"
Выздоровление МакSим закончилось травлей и громким скандалом
"Победителей не судят": японцы признали, что пора забыть о Южных Курилах
Последние материалы
"Болтливая" биометрия: почему платить картой безопасней
Журналистка Елена Вавина опровергла "своё" интервью с Алексеем Навальным
Сбежавший президент Афганистана украл из казны 169 млн долларов
Екатерина Климова напугала фанатов изуродованным лицом
Меркель и Путин обсудят ситуацию в Афганистане
Эксперт рассказал, как восстановить экономику Афганистана без криминала
Руслан Хасбулатов о ГКЧП: "Путчисты" проявили мужество"
Гражданин России покинул Афганистан на самолёте Казахстана
Володин о распаде СССР: "Предательство интересов народа и государства"
Выздоровление МакSим закончилось травлей и громким скандалом
Популярное
Общество
Эпидемиолог призвал срочно отказаться от вакцинации

Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в странах с высоким уровнем вакцинации среди населения растёт смертность от COVID-19. Возможно, из-за этого вакцинацию придется остановить.

Эпидемиолог призвал срочно отказаться от вакцинации
Цинзерлинг: "Главная тайна коронавируса — почему люди выздоравливают"
Здоровье
Цинзерлинг: "Главная тайна коронавируса — почему люди выздоравливают"
Мир. Новости мира
"Талибан"* дал первую пресс-конференцию после захвата Афганистана
Новости Белоруссии
Протасевич запустил медиа SPRAVA, где рассказал о списке "раскаявшихся"
Игорь Буккер "Болтливая" биометрия: почему платить картой безопасней Игорь Буккер Александр Артамонов Разведка Запада стучится в российские границы Александр Артамонов Бахтиёр Эргашев В Афганистане кишлак снова победил город: чем это аукнется всей Центральной Азии? Бахтиёр Эргашев
Мир. Новости мира
Ашраф Гани, убегая, прихватил столько денег, что они не влезли в вертолёт
Мир. Новости мира
На бывшей американской базе в Кабуле остались украинские и грузинские военные
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Мир. Новости мира
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников