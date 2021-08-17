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Автор Любовь Степушова

Как проголосовать на выборах в Госдуму, чтобы потом не пожалеть

Политика » Выборы

Как показывают разнообразные опросы общественного мнения в России, многие граждане страны не планируют вообще идти на выборы, поскольку уверены: их голос ничего не решает.

Как проголосовать на выборах в Госдуму, чтобы потом не пожалеть

Политологи же утверждают:

надо идти на выборы и голосовать не за партию, а за какую-то конкретную фигуру, которую вы считаете адекватной, не купленной; которая не будет поднимать руку как солдатик.

Особенности избирательной кампании-2021 обсудили в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru, гостем которой стал кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

— Люди хотят иметь в Парламенте оппозицию правящей коалиции. Как нам её сформировать?

У нас есть две оппозиции:

  • одна — патриотическая, представленная партией "Справедливая Россия" с примкнувшей к ней "Родиной" Захара Прилепина;
  • другая — левая — "Новые люди", которые сейчас активно продвигаются, занимая нишу "Яблока", поскольку Явлинский отказался участвовать в выборах.

Как сделать правильный выбор между ними?

— Ключевой вопрос на самом деле один: ходить или не ходить на выборы вообще.

Насколько я понимаю технологию манипуляций и подтасовок, если вы пришли и проголосовали, то за вас гораздо сложнее переголосовать, если вы не пришли — от вас остался пустой бюллетень.

Поэтому, когда говорят: "За вас всё решили" — за вас всё решили, когда вы не пришли.

Когда вы пришли — за вас решить несколько сложнее, даже если вы проголосовали за человекоподобного или не очень человекоподобного кандидата.

Оппозиция — иллюзия альтернативы

Что касается формирования оппозиции, то конечно, ненормально и отсутствие её, и вечная оппозиция.

Яркий пример: в западной демократии партии и политики, которые находятся у власти и в оппозиции, периодически меняются местами.

Если мы говорим про большие партии, скажем, лейбористы и консерваторы в Великобритании или демократы и республиканцы в США:

  • они сначала находятся в оппозиции, а потом приходят к власти, потом опять в оппозиции, и вот так чередуются, тем самым формируя более приемлемую повестку для граждан.

А вот когда кандидата номер два нет, то можно делать всё, что хочется.

митинг оппозиции в Москве
 

Какая партия ратует за социалку

— Революции нам не надо, но нам нужна оппозиция, которая может что-то своё сказать в Парламенте. У нас такого нет. Парламент непонятно чем занимается. Потому впечатление такое, что у нас Президент, который если что-то контролирует, то с этим всё нормально, а без его "пригляда" — разброд и шатание.

Хочется, чтобы всё-таки Дума была не для галочки…

На Ваш взгляд: у какой партии нормальная экономическая политика? Потому что по опросам людей беспокоят сейчас не внешние проблемы — как мы ответим Турции, или как, я не знаю, как с Байденом договоримся — это мало волнует. Волнуют людей медицина, здравоохранение. Что у нас в образовании делается. Лесные пожары, с которыми год от года никто справиться не может.

Какая партия ставит всё перечисленное в приоритет? Все — судя по избирательным выступлениям — занимаются каким-то популизмом или "борщевым набором".

— Мне достаточно сложно ответить однозначно, потому что сфера моих интересов — международные отношения, а политические программы — и тем более экономические — российских партий, из того, что можно видеть, — это, скорее, призывы вернуть то, что было отменено в последнее время. Как раз компартия об этом…

И "Справедливая Россия" отчасти тоже об этом. ЛДПР — всерьёз, наверное, их программу обычно не воспринимают, учитывая артистические способности бессменного лидера партии. То есть, в этом смысле, скажем так, какой-то такой проактивной позиции я у партии, скажем так, допущенной, не вижу.

Потому что вот просто:

  • "Единая Россия" сделала плохо, что отменила, "а мы обратно вернем всё назад", хотя макроэкономика совпадает с позицией партии.

"Единороссам" сложнее, чем другим

Нужно понимать, что "Единая Россия", в отличие от Компартии, всё-таки партия, которая даже не делает вид, что она основана на каких-то ценностях и какой-то идеологии. Если мы помним конец 1990-х — начало 2000-х — она создавалась, как объединительная партия правящей бюрократии. И поэтому, когда критикуют "Единую Россию", это, по большому счету, критика общегосударственной политики.

В этом смысле, опять же, самой "Единой России" сложно, ведь она не может критиковать государство, будучи партией власти. И в этом проблема.

Отсюда, кстати, и тенденция единороссов напирать на внешнюю политику — на плохую Украину, на плохие Соединённые Штаты, на плохой Евросоюз и на хороший Китай.

Это раздражает избирателей:

"Какого чёрта мы обсуждаем плохой Евросоюз?"

А вы войдите в положение единороссов: они не могут критиковать своё начальство.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы выборы госдума оппозиция станислав бышок
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