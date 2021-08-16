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Автор Любовь Степушова

Политологи советуют сходить на выборы и проголосовать за "самых человекообразных"

Политика » Выборы

Чем ближе выборы в России, тем агрессивнее и непонятнее становится агитация. Как говорится, кто во что горазд:

Политологи советуют сходить на выборы и проголосовать за "самых человекообразных"
  • "Единая Россия" следит за ростом цен на "борщевой набор";
  • Жириновский от имени ЛДПР ратует за повышение МРОТ до 20 тысяч;
  • "Справедливая Россия — За правду" вообще не присутствует в федеральном поле;
  • коммунисты всё время апеллируют к прошлому: как тогда было хорошо и как было бы здорово сделать так же.

Среднестатистический россиянин в растерянности: за кого голосовать?

Особенности избирательной кампании-2021 обсудили в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru, гостем которой стал исполнительный директор, кандидат политических наук в Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

— У сегодняшней избирательной кампании есть ряд принципиальных отличий от кампании 2016 года.

  • Первое — низкий уровень интенсивности кампании. То есть, партии-соперники находили какие-то точки, в которых боролись и создавали иллюзию реальной многопартийности. Сейчас это практически полностью отсутствует.
  • Второе — снижение рейтинга "Единой России" в то время, как в администрации президента хотят, чтобы правящая партия как минимум сохранила те голоса, которые у неё есть сейчас.

И здесь возникает парадокс:

с одной стороны, рейтинги "Единой России" падают, с другой стороны, поставлена цель об охвате не меньших голосов, чем было в предыдущих выборах.

Как его разрешить? Один путь — не регистрация или снятие кандидатов, вокруг которых могло бы сконцентрироваться какое-то протестное голосование. Наверное, наиболее яркие примеры —

  • многострадальный господин Грудинин из КПРФ;
  • странная история с Шлосбергом из "Яблока".

Александр Кынев, один из наиболее авторитетных политологов, который занимается внутрироссийской региональной политической повесткой, говорит, что диссонанс будет заключаться в том, что люди, в большинстве своем, предположительно будут голосовать за другие партии, а в итоге результаты, которые будут озвучены, дадут "Единой России" преимущество, в том числе, возможно, конституционного большинства.

— То есть, вы говорите о фальсификации?

— Я говорю, скорее, не только о фальсификациях, а о недопуске иных кандидатов. Когда человек, скажем, с общепротестным каким-то мировоззрением, увидит, что "его кандидатов", условно, не допустили, и, возможно, не придёт на выборы совсем.

— То есть, сейчас "сушат явку"?

— Совершенно верно.

За кого голосовать?

— Отвечая на этот вопрос, скажу, что есть на него два ответа:

  • первый — ельцинский — "голосуй сердцем";
  • второй — от политолога Екатерины Шульман:

"Поскольку для городских образованных протестно настроенных людей не существует партии, за которую они могут проголосовать, нужно приходить, смотреть, желательно, на фамилии и фотографии кандидатов и голосовать за наиболее человекообразных".

— С городскими понятно. А "на селе" за кого будут голосовать, как вы считаете?

— Россия, как и все остальные развитые страны, — страна городская, и подавляющее большинство живёт в городах, поэтому "негородские" голоса — непринципиально.

Есть ли оппозиция в принципе

— Сегодня бытует мнение, что все партии системной оппозиции — кремлёвские креатуры. "

Проголосую я за КПРФ, ЛДПР или ещё за кого-то — всё равно они там договорятся, и я ничего не изменю. Поэтому и на выборы не пойду", — часто можно такое услышать.

Это так на самом деле? Или нужно идти и голосовать за какие-то несистемные партии?

— Я думаю, мы все ходим под Богом скорее, чем под Кремлём.

Что касается описанной позиции избирателя, то это же оттенки серого:

вы приходите в магазин в хлебный отдел, там есть белый хлеб, чёрный — это всё хлеб, но он немножко разный, а есть сладкие булки и прочая выпечка.

Можно сказать, что хлеб вообще вредный, и его не нужно есть, нужно заменить хлеб чем-то другим.

Но большинство людей все-таки продолжает есть хлеб, выбирают по вкусу, составу, внешнему виду.

Поэтому, повторю тезис:

голосуйте "за наиболее человекообразных", потому что порой они вполне могут появляться в списках, во всяком случае, в региональных.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы выборы госдума станислав бышок
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