Политологи советуют сходить на выборы и проголосовать за "самых человекообразных"

Чем ближе выборы в России, тем агрессивнее и непонятнее становится агитация. Как говорится, кто во что горазд:
Среднестатистический россиянин в растерянности: за кого голосовать?
Особенности избирательной кампании-2021 обсудили в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru, гостем которой стал исполнительный директор, кандидат политических наук в Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
— У сегодняшней избирательной кампании есть ряд принципиальных отличий от кампании 2016 года.
И здесь возникает парадокс:
с одной стороны, рейтинги "Единой России" падают, с другой стороны, поставлена цель об охвате не меньших голосов, чем было в предыдущих выборах.
Как его разрешить? Один путь — не регистрация или снятие кандидатов, вокруг которых могло бы сконцентрироваться какое-то протестное голосование. Наверное, наиболее яркие примеры —
Александр Кынев, один из наиболее авторитетных политологов, который занимается внутрироссийской региональной политической повесткой, говорит, что диссонанс будет заключаться в том, что люди, в большинстве своем, предположительно будут голосовать за другие партии, а в итоге результаты, которые будут озвучены, дадут "Единой России" преимущество, в том числе, возможно, конституционного большинства.
— То есть, вы говорите о фальсификации?
— Я говорю, скорее, не только о фальсификациях, а о недопуске иных кандидатов. Когда человек, скажем, с общепротестным каким-то мировоззрением, увидит, что "его кандидатов", условно, не допустили, и, возможно, не придёт на выборы совсем.
— То есть, сейчас "сушат явку"?
— Совершенно верно.
— Отвечая на этот вопрос, скажу, что есть на него два ответа:
"Поскольку для городских образованных протестно настроенных людей не существует партии, за которую они могут проголосовать, нужно приходить, смотреть, желательно, на фамилии и фотографии кандидатов и голосовать за наиболее человекообразных".
— С городскими понятно. А "на селе" за кого будут голосовать, как вы считаете?
— Россия, как и все остальные развитые страны, — страна городская, и подавляющее большинство живёт в городах, поэтому "негородские" голоса — непринципиально.
— Сегодня бытует мнение, что все партии системной оппозиции — кремлёвские креатуры. "
Проголосую я за КПРФ, ЛДПР или ещё за кого-то — всё равно они там договорятся, и я ничего не изменю. Поэтому и на выборы не пойду", — часто можно такое услышать.
Это так на самом деле? Или нужно идти и голосовать за какие-то несистемные партии?
— Я думаю, мы все ходим под Богом скорее, чем под Кремлём.
Что касается описанной позиции избирателя, то это же оттенки серого:
вы приходите в магазин в хлебный отдел, там есть белый хлеб, чёрный — это всё хлеб, но он немножко разный, а есть сладкие булки и прочая выпечка.
Можно сказать, что хлеб вообще вредный, и его не нужно есть, нужно заменить хлеб чем-то другим.
Но большинство людей все-таки продолжает есть хлеб, выбирают по вкусу, составу, внешнему виду.
Поэтому, повторю тезис:
голосуйте "за наиболее человекообразных", потому что порой они вполне могут появляться в списках, во всяком случае, в региональных.
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