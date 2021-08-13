«Серьезные последствия»: в Швеции предостерегли Россию от фальсификации выборов

В парламенте Швеции заявили о необходимости показать России, что фальсификация выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года, повлечет серьёзные последствия. По информации RT, с идеей предостеречь РФ от попыток фальсифицировать результаты выборов обратился к главе МИД Швеции Анн Линде депутат парламента Ханс Валльмарк.

По словам парламентария, перед выборами российские власти якобы нанесли удар по демократическим силам в стране. Ханс Валльмарк указал на приговор, вынесенный Алексею Навальному, а также на внесение ряда СМИ в реестр иноагентов.

Депутат сообщил также, что многим кандидатам мешают принять участие в выборах в Госдуму.

В связи с этим, по мнению Ханса Валльмарка, Евросоюз и Швеция должны дать понять России, что фальсификация выборов будет чревата "серьёзными последствиями".

Сообщается, что депутат обратился к главе шведского МИД с вопросом, намерена ли она продвигать в Евросоюзе мысль необходимости не признавать результаты выборов в российскую Госдуму.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о возможных попытках Запада вмешаться в сентябрьские выборы.

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