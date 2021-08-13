Как политики портят жизнь народным артистам

В Санкт-Петербурге стартовала предвыборная кампания в Законодательное собрание восьмого созыва и Государственную думу. По старой доброй традиции не обошлось без громких скандалов, обвинений в адрес местной власти и легкого отрезвляющего нагоняя со стороны федерального центра.
Речь идёт о ситуации с народной артисткой России Татьяной Булановой, которая вместе с лидером партии "Родина" Алексеем Журавлёвым входит в пятерку федерального списка на выборах в Госдуму и ещё вчера баллотировалась в городское Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
Всеми любимая артистка, песни которой давно стали культовыми для нашей страны, сейчас оказалась на острие разгорающегося политического скандала. Татьяна, наверное, хотела сделать жизнь людей лучше и справедливей, но, к сожалению, начала свою политическую карьеру с фиаско.
Уже через три дня после обращения в ЦИК, Татьяне Булановой отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга. По официальной версии ТИК, причиной для отказа стало слишком большое количество брака в подписных листах.
Сейчас ситуация замерла в ожидании: Центризбирком устанавливает детали произошедшего и пытается разобраться в ситуации, а партия "Родина" обещает обжаловать решение ТИК в суде. В информационном поле образовался вакуум, который быстро заполнился разными вбросами.
По поводу кейса Булановой написали все — начиная от никому не известных изданий, зарабатывающих хоть какой-то трафик на популярной теме, и заканчивая крупными информационными ресурсами.
Если в первом случае ничего страшного не происходит, то во втором последствия куда более значимы. Благодаря усилиям политтехнологов огромную народную любовь и популярность Татьяны Булановой могут использовать против самих жителей Санкт-Петербурга.
Так, например, в Сети активно распространяется волна фейков относительно заявлений звёзд эстрады в поддержку Булановой. Изначально артисты поддержали желание Татьяны помогать пенсионерам и заботиться о населении Санкт-Петербурга, но теперь их имена используют для политической агитации.
Дошло до того, что отдельные оппозиционные СМИ развернули целую информационную кампанию против действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Однако лидер политической партии "Родина" Алексей Журавлёв и сама Татьяна Буланова неоднократно заявляли, что они не имеют претензий к губернатору и убеждены, что ситуация развивается за его спиной. Более того, мы еще не услышали мнение ответственных представителей самого ЦИК.
Одной из первых на эту вопиющую ситуацию отреагировала популярная ведущая "Русского радио" Алла Довлатова, ставшая жертвой обмана:
— В последние дни прессу наполнили материалы о моей поддержке предвыборной программы певицы Татьяны Булановой, которая баллотировалась от партии "Родина" в Заксобрание Санкт-Петербурга. Певица продвигает программу, в которой говорится о надбавках к пенсии для пожилых жителей города.
К сожалению, в большинстве материалов на данную тему фигурирует моё имя, как человека, поддержавшего инициативу.
Действительно, незадолго до обнародования этой информации, ко мне обратилась по телефону журналистка одного интернет-издания с просьбой прокомментировать инициативу Татьяны Булановой. И, конечно же, я высказалась о необходимости поддержки пожилых людей, пенсионеров. Однако я даже представить себе не могла, что в будущем моё мнение и имя будет использоваться для политической агитации и обращения в ЦИК.
Подозреваю, что Татьяну кто-то сбил с толка, предложив ей упоминать коллег по цеху.
Считаю, что начинать предвыборную кампанию с обмана — неправильно. Недопустимо не спросить у публичного человека разрешения на использование его имени. А меня никто не предупредил, что моё имя будет использовано в политагитации и разных обращениях.
Кроме того, среди якобы поддержавших инициативу и процитированных в СМИ персон много моих коллег. Многие из них уже очень взрослые, и, вероятнее всего, они также, как и я, оказались в этом списке случайно и даже не подозревают об этом.
Отдельно я хотела бы обратиться к Татьяне Булановой. Танюша, мы тебя все любим! Ты такая прекрасная певица! Уверена, тебе не нужно, чтобы в сети Интернет появлялись такие неоднозначные материалы.
К сожалению, в подобной ситуации оказалась не только Алла Довлатова, а многие десятки представителей российского шоу-бизнеса, которые совершенно искренне и от чистого сердца поддержали инициативу Булановой. Теперь всем им приходится объясняться, что к политике они никакого отношения не имеют.
Тимур Родригез также прокомментировал данный конфликт:
— У меня также случались прецеденты, когда на меня ссылались, как на авторитета в вопросах, в которых я не хотел бы становиться спикером и в которых не являюсь экспертом, — поделился своим опытом Тимур Родригез. — Это не всегда связано с политикой, но политические истории — наиболее острые, так как они и на жизнь общества непосредственно влияют, и могут сильно исказить восприятие тебя, как артиста, а главное, как человека. Артисты — люди эмоциональные. И если твои слова начинают использовать в политической агитации, это может стать неприятным сюрпризом для тебя, твоих близких, поклонников.
В попытке разобраться в сложившей ситуации мы обратились к мнению известного журналиста Владимира Мамонтова:
— Лично мне Татьяна Буланова нравится, как певица. Она достойно выступает в своём жанре. Совершенно справедливо, что у неё есть поклонники, доброе имя.
Что касается тех или иных звёзд в политике… Взять какого-нибудь хорошо раскрученного медийного человека, у которого есть та или иная толика народной любви…
Нужно понимать: первое, вы этого человека, которого вы намерены представить в качестве депутата или политического деятеля, — вы его всерьёз собираетесь продвигать? Этот человек действительно понимает, куда он встрял и хочет этого?
Или это попытка получить на его имени голос, собрать лёгкую нетрудовую политическую жатву? Вот это хуже всего, когда человека втёмную используют или заключают с ним какую-то финансово-политическую сделку и т. д. Всё это к настоящему парламенту, настоящим органам власти, какими бы мы ни хотели их видеть, никакого отношения не имеет.
Бывают таким случаи, когда совпадает и человек из прыгуна-бегуна вырастает в политика, понимая, чего он хочет и куда пошёл. В конце концов, у нас президент США — Рональд Рейган. Есть и вполне высокопоставленные депутаты, которые вышли из музыкальной и спортивной сферы. Тогда это оправдано, когда в этом есть какой-то смысл, а всё остальное — неприятная политическая игра. Игрища такие, которые проку стране не приносят. В конечном счете это политическая разводка людей на какое-то имя.
Тут нужно поосторожней быть, в том числе и многоуважаемой Булановой. А тем политиканам, которые это используют, я никаких советов давать не буду, это бесполезно. Это политическая жизнь, в ней есть толика грязи. Всегда так было, есть и будет, поэтому те, кто собирается на эту стезю ступать, или те, кого на неё тянут, должны отдавать себе в этом отчёт.
В сухом остатке, наверное, получается, что народному, любимому всеми артисту лучше заниматься щоу-бизнесом, а не портить свою репутацию политикой, всё-таки каждому своё.
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