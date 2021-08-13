Как политики портят жизнь народным артистам

В Санкт-Петербурге стартовала предвыборная кампания в Законодательное собрание восьмого созыва и Государственную думу. По старой доброй традиции не обошлось без громких скандалов, обвинений в адрес местной власти и легкого отрезвляющего нагоняя со стороны федерального центра.

Речь идёт о ситуации с народной артисткой России Татьяной Булановой, которая вместе с лидером партии "Родина" Алексеем Журавлёвым входит в пятерку федерального списка на выборах в Госдуму и ещё вчера баллотировалась в городское Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Всеми любимая артистка, песни которой давно стали культовыми для нашей страны, сейчас оказалась на острие разгорающегося политического скандала. Татьяна, наверное, хотела сделать жизнь людей лучше и справедливей, но, к сожалению, начала свою политическую карьеру с фиаско.

Уже через три дня после обращения в ЦИК, Татьяне Булановой отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга. По официальной версии ТИК, причиной для отказа стало слишком большое количество брака в подписных листах.

Сейчас ситуация замерла в ожидании: Центризбирком устанавливает детали произошедшего и пытается разобраться в ситуации, а партия "Родина" обещает обжаловать решение ТИК в суде. В информационном поле образовался вакуум, который быстро заполнился разными вбросами.

По поводу кейса Булановой написали все — начиная от никому не известных изданий, зарабатывающих хоть какой-то трафик на популярной теме, и заканчивая крупными информационными ресурсами.

Если в первом случае ничего страшного не происходит, то во втором последствия куда более значимы. Благодаря усилиям политтехнологов огромную народную любовь и популярность Татьяны Булановой могут использовать против самих жителей Санкт-Петербурга.

Так, например, в Сети активно распространяется волна фейков относительно заявлений звёзд эстрады в поддержку Булановой. Изначально артисты поддержали желание Татьяны помогать пенсионерам и заботиться о населении Санкт-Петербурга, но теперь их имена используют для политической агитации.

Дошло до того, что отдельные оппозиционные СМИ развернули целую информационную кампанию против действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Однако лидер политической партии "Родина" Алексей Журавлёв и сама Татьяна Буланова неоднократно заявляли, что они не имеют претензий к губернатору и убеждены, что ситуация развивается за его спиной. Более того, мы еще не услышали мнение ответственных представителей самого ЦИК.

Мнение коллег и экспертов

Одной из первых на эту вопиющую ситуацию отреагировала популярная ведущая "Русского радио" Алла Довлатова, ставшая жертвой обмана:

— В последние дни прессу наполнили материалы о моей поддержке предвыборной программы певицы Татьяны Булановой, которая баллотировалась от партии "Родина" в Заксобрание Санкт-Петербурга. Певица продвигает программу, в которой говорится о надбавках к пенсии для пожилых жителей города.

К сожалению, в большинстве материалов на данную тему фигурирует моё имя, как человека, поддержавшего инициативу.

Действительно, незадолго до обнародования этой информации, ко мне обратилась по телефону журналистка одного интернет-издания с просьбой прокомментировать инициативу Татьяны Булановой. И, конечно же, я высказалась о необходимости поддержки пожилых людей, пенсионеров. Однако я даже представить себе не могла, что в будущем моё мнение и имя будет использоваться для политической агитации и обращения в ЦИК.

Подозреваю, что Татьяну кто-то сбил с толка, предложив ей упоминать коллег по цеху.

Считаю, что начинать предвыборную кампанию с обмана — неправильно. Недопустимо не спросить у публичного человека разрешения на использование его имени. А меня никто не предупредил, что моё имя будет использовано в политагитации и разных обращениях.

Кроме того, среди якобы поддержавших инициативу и процитированных в СМИ персон много моих коллег. Многие из них уже очень взрослые, и, вероятнее всего, они также, как и я, оказались в этом списке случайно и даже не подозревают об этом.

Отдельно я хотела бы обратиться к Татьяне Булановой. Танюша, мы тебя все любим! Ты такая прекрасная певица! Уверена, тебе не нужно, чтобы в сети Интернет появлялись такие неоднозначные материалы.

К сожалению, в подобной ситуации оказалась не только Алла Довлатова, а многие десятки представителей российского шоу-бизнеса, которые совершенно искренне и от чистого сердца поддержали инициативу Булановой. Теперь всем им приходится объясняться, что к политике они никакого отношения не имеют.

Тимур Родригез также прокомментировал данный конфликт:

— У меня также случались прецеденты, когда на меня ссылались, как на авторитета в вопросах, в которых я не хотел бы становиться спикером и в которых не являюсь экспертом, — поделился своим опытом Тимур Родригез. — Это не всегда связано с политикой, но политические истории — наиболее острые, так как они и на жизнь общества непосредственно влияют, и могут сильно исказить восприятие тебя, как артиста, а главное, как человека. Артисты — люди эмоциональные. И если твои слова начинают использовать в политической агитации, это может стать неприятным сюрпризом для тебя, твоих близких, поклонников.

В попытке разобраться в сложившей ситуации мы обратились к мнению известного журналиста Владимира Мамонтова:

— Лично мне Татьяна Буланова нравится, как певица. Она достойно выступает в своём жанре. Совершенно справедливо, что у неё есть поклонники, доброе имя.

Что касается тех или иных звёзд в политике… Взять какого-нибудь хорошо раскрученного медийного человека, у которого есть та или иная толика народной любви…

Нужно понимать: первое, вы этого человека, которого вы намерены представить в качестве депутата или политического деятеля, — вы его всерьёз собираетесь продвигать? Этот человек действительно понимает, куда он встрял и хочет этого?

Или это попытка получить на его имени голос, собрать лёгкую нетрудовую политическую жатву? Вот это хуже всего, когда человека втёмную используют или заключают с ним какую-то финансово-политическую сделку и т. д. Всё это к настоящему парламенту, настоящим органам власти, какими бы мы ни хотели их видеть, никакого отношения не имеет.

Бывают таким случаи, когда совпадает и человек из прыгуна-бегуна вырастает в политика, понимая, чего он хочет и куда пошёл. В конце концов, у нас президент США — Рональд Рейган. Есть и вполне высокопоставленные депутаты, которые вышли из музыкальной и спортивной сферы. Тогда это оправдано, когда в этом есть какой-то смысл, а всё остальное — неприятная политическая игра. Игрища такие, которые проку стране не приносят. В конечном счете это политическая разводка людей на какое-то имя.

Тут нужно поосторожней быть, в том числе и многоуважаемой Булановой. А тем политиканам, которые это используют, я никаких советов давать не буду, это бесполезно. Это политическая жизнь, в ней есть толика грязи. Всегда так было, есть и будет, поэтому те, кто собирается на эту стезю ступать, или те, кого на неё тянут, должны отдавать себе в этом отчёт.

В сухом остатке, наверное, получается, что народному, любимому всеми артисту лучше заниматься щоу-бизнесом, а не портить свою репутацию политикой, всё-таки каждому своё.