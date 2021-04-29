Гастарбайтеры или граждане России – кем станут трудовые мигранты

Несмотря на эскалацию военного напряжения вокруг Донбасса и упрощение процедуры получения российских паспортов для украинцев, им сложнее получить гражданство, чем, к примеру, гражданам Киргизии и Таджикистана.

Хотя бы потому, что последние традиционно лидировали по числу трудовых мигрантов, которые сейчас России очень нужны.

Только проблема в том, что мигранты приезжают на стройки, а потом идут работать курьерами, потому что там меньше работы, а деньги те же.

Уже сейчас власти Москвы, следуя указаниям правительства страны, призвали снимать постепенно ограничения на въезд мигрантов — с учетом ситуации, для того чтобы они работали на стройках.

Могут ли мигранты улучшить и трудовую ситуацию в Москве, в России, и насколько они могут как-то адаптироваться в нашем обществе?

Своим мнением об этом в эфире авторской программы главреда "Правды.Ру" Инны Новиковой поделился исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Читайте начало интервью:

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— На самом деле, общая мысль такая: в мегаполисы едут люди как с периферии той страны, чей это мегаполис, так и с других стран. Ведь если к вам не едет большое количество трудовых мигрантов, то у вас что-то не так. Значит, вы не мегаполис или вы какое-то закрытое государство.

Причем, это ведь относится не только к России, к Западной Европе, к Соединенным Штатам.

Трудовые мигранты кое-где в мире — большая часть населения городов

Возьмем, скажем, богатые арабские государства Персидского залива — посмотрите демографию: большинство жителей ОАЭ — это не граждане ОАЭ, это гастарбайтеры или экспаты. Их подавляющее большинство.

В Дубае, например, там по улицам в основном ходят люди европейского вида.

— Там, наверное, туристы ходят, которые приехали загорать.

— И экспаты тоже. Там еще для бизнеса они создают условия. Но при этом у них достаточно жесткие законы относительно получения гражданства.

Если вы не родились там, если ваши родители не являются гражданами, то вы не можете получить гражданство никак. Это совершенно ограниченная история.

С одной стороны, пожалуйста — есть работа для вас, приезжайте. Но гражданство не получите никогда. Просто никогда. Наверное, исходя из такой стратегии, люди и работают. Поработал — уезжает к себе на родину, снова приехал, и так далее.

Не стоит всем подряд давать гражданство

В России, наверное, ситуация немножко иная. Здесь, с одной стороны, есть возможность для того, чтобы приехать работать, а с другой стороны, все-таки есть возможность получить вид на жительство и в какой-то период получить уже гражданство.

Вообще, разговор о том, как лучше работать с российским гражданством и кому его давать — споры эти не прекращаются.

Но, исходя из тех разговоров, которые идут, Россия, по-моему, выбрала худший способ из возможных. Нельзя раздавать гражданство всем подряд.

Я думаю, что пора нашим властям прийти к пониманию (или осознанию), что российский паспорт — это что-то, что должно оцениваться очень высоко.

— А как тогда понимать требование замглавы МВД РФ Александра Горового выдворить из страны сотни тысяч нелегальных мигрантов? Понятно, что они находятся незаконно, работают, может быть, себя чувствуют не очень уверенно, но никуда не собираются уезжать.

Насколько это реально, и не стоит ли объявить какую-то амнистию, эти люди уже здесь, они живут, они уже чуть-чуть по-русски говорят. Если они не совершали преступлений, то почему бы их не оставить, продлив просто визы?

— Существует такая практика, в США, например: регулярные амнистии для мигрантов. То есть, одновременно кого-то лупят, депортируют и сажают в тюрьму, а с другой стороны, регулярно происходит легализация большого количества мигрантов.

Легализация легализации — рознь

Опять же, мы должны понимать, что такое легализация.

Если просто: вы можете оставаться, и вам не будут припоминать, что вы какое-то время здесь работали нелегально, но вы должны оставаться на условиях, что вы сейчас начнете соблюдать все правила, по документам работать и так далее.

Это же необязательно означает, что вам выдают российское гражданство. Есть разные варианты легализации.

Полную версию программы Инны Новиковой "Необычная неделя", гостем которой был исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок, смотрите в прикрепленном видео.