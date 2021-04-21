Украина – США: "ах, обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад"

Несмотря на то, что обострение ситуации на Украине с приходом к власти в США нового президента прогнозировали многие эксперты, сейчас появилось ощущение, что военной помощи Киеву Вашингтон предоставлять как раз-таки и не хочет.

И именно американцы "притормаживают" Зеленского, не хотят никакого открытого противостояния НАТО и России. Зеленский даже чуть ли не ультиматум Байдену выдвинул, упрекая в том, что он плохо помогает Украине.

Эскалация напряженности на Украине все-таки связана с Джо Байденом или это целиком личные амбиции и планы Зеленского?

Своим мнением об этом в эфире авторской программы главреда "Правды.Ру" Инны Новиковой поделился исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

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— На самом деле, я думаю, здесь оба фактора играют роль. Но, наверное, в большей степени сейчас "рулят" амбиции Зеленского, который стремительно — что вообще для украинской политики характерно — теряет поддержку избирателей.

А здесь как раз сменилась администрация в США и был дан четкий сигнал: мы Украину не оставим.

Хотя его трактовать можно, как угодно, Киев понял так, как захотел. Что называется, "я сам обманываться рад".

То есть, слова о "поддержке территориальной целостности" трактовал как "мы приедем и вас всех защитим, еще и денег дадим".

Понятно, что это немножко не так работает.

Действительно, если говорить про обострение последних недель в Донбассе, то вроде как никто не видел выдвижение каких-то вооруженных сил непризнанных республик в западном направлении, что должно было как-то спровоцировать киевскую армию. Очевидно, что это обострение имело, скорее, искусственную природу.

Но, с другой стороны, Соединенные Штаты выпускают очень много оружия. И регулярно приходится его списывать. Куда его девать? Оно ведь хорошее, как правило, еще нигде не пользовалось, просто где-то лежало.

Его, соответственно, за небольшие деньги или даже бесплатно, или за какие-то "бонусы" отдают тем странам, которые хотят его получить.

А Украина уверена, если они это оружие покупают подешёвке, то становятся ближе к Соединенным Штатам. Дескать: вот смотрите, они же нам помогают.

Эта история со стороны кажется смешной и примитивной. Но это так работает. Все же помнят, как несколько лет назад Незалежная то ли получила, то ли купила американские Javelin.

Это было воспринято Киевом и трактовалось им как какая-то огромная победа.

И его нимало не смущало, что Javelin, если кто не знает, — противотанковые орудия. А с 2017 года, если не ошибаюсь, танки, в принципе, не участвуют в противостоянии, на линии разграничения. То есть Украина получила противотанковое оружие, чтобы использовать против стороны, которая танки не использует с 2017 года.

Вот какая история.

Полную версию программы Инны Новиковой "Необычная неделя", гостем которой был исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок, смотрите в прикрепленном видео.