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Автор Инна Новикова

Байден в своей антироссийской риторике предсказуем. И это плюс

Мир

Недавно стало известно о том, что Джо Байден предложил Владимиру Путину двустороннюю встречу на какой-нибудь нейтральной территории.

Байден в своей антироссийской риторике предсказуем. И это плюс

"Потеплеют" ли отношения, если лидеры двух стран встретятся и поговорят?

Своим мнением об этом в эфире программы "Необычная неделя" с Инной Новиковой поделился исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

— Мне кажется, здесь личные отношения как раз отсутствуют. Может быть, в данном случае это неплохо, потому что многие в 2016 году говорили, что между Трампом и Путиным есть какая-то взаимная симпатия и это выльется в нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном. Потому что считалось, что при Обаме было совсем дно, что хуже быть не может.

Трамп же, напомню, еще на праймериз был единственным кандидатом, который говорил, что Россия — это не враг, а потенциальный партнер, с которым нужно выстраивать хорошие отношения.

Были большие ожидания в Москве относительно Трампа. Но достаточно быстро стало ясно, что ничего из этого не получается. Хотя вроде бы какие-то реверансы были с его стороны. Тем не менее как-то быстро все сошло на нет.

Более того, в американском истеблишменте набрала популярность точка зрения, что Трамп очень мягок к Путину, к России и больше слушает российского президента, чем свои собственные спецслужбы. И это стало поводом для обвинений во вмешательстве России в выборы, в попытках информационного влияния на американскую политику, подрыве альянса НАТО и так далее.

И вот пришел Байден, от которого в Москве ничего хорошего не ожидали, и стал вести ту политику, которую обещал Трамп, — говорить с позиции силы.

С одной стороны, вводя дополнительные санкции, с другой — говоря, что все равно можем находить общий язык, давайте встретимся.

Я думаю, что вполне эта встреча может состояться.

— Стоит вспомнить, что антироссийских действий при предыдущем президенте США было больше, чем сейчас. Баден уже подписал ряд документов, важных для России, которые Трамп не хотел подписывать. Я имею в виду те, что связаны с внешней безопасностью, с ядерными вооружениями…

— Совершенно верно. Продление договоренностей по ограничению определенных видов вооружения на 5 лет — это хороший знак. И, учитывая его, говорить о том, что отношения хуже некуда, не стоит.

Хотя даже во время войн стороны конфликта обмениваются военнопленными. У нас война санкционная, поэтому мы обмениваем сотрудников посольств. Штука нехорошая, неприятная, но с ней жить вполне можно.

И повторюсь, от президентства Байдена какой-то пророссийской или нейтральной по отношению к России политики никто не ожидал.

  • Да, его действия не всегда приятны, но вполне предсказуемы.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы джо байден россия и сша станислав бышок
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