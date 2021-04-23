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Автор Инна Новикова

"Дальневосточный гектар" будут заполнять жителями Донбасса?

Россия

Программа "Дальневосточный гектар" — прекрасная по сути, на деле оказалась почти невостребованной. Никто туда, где раздают землю даром, ехать не хочет.

"Дальневосточный гектар" будут заполнять жителями Донбасса?

Теперь правительство решило расширить действие этой программы на территорию Арктики.

Но ведь Арктика — это еще более сложная история, нежели просто Дальний Восток и Хабаровский край.

Почему люди не едут "на край света" и есть ли какие-то планы у властей по заселению этих территорий?

Своим мнением об этом в эфире авторской программы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой поделился исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Читайте начало интервью:

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— Я согласен, что Арктика и "Дальневосточный гектар" — это все немножко несерьезно и является демонстрацией непонимания глобальных трендов, которые рулят миграционными процессами в России и в мире.

Тренды следующие:

  • люди из маленьких городов приезжают в большие города;
  • люди из сельской местности приезжают в города большие и маленькие.

Обратного потока нет и не будет.

Спойлер. Это урбанизация. Урбанизация идет последние 100-200 лет. И она идет в одну сторону. По-другому — никак.

Когда вы городским жителям предлагаете — пусть даже бесплатно — гектар земли: вот вам палка-каталка, вот вам древесина — стройте дом — это просто издевательство, конечно.

Не понимают чиновники, что люди, которые привыкли к городским условиям, без какого-то всемирного катаклизма, потопа в деревню на "Дальневосточный гектар" никогда не поедут. Это глупость.

Если говорить про Центральную Россию — Ярославскую область, Тамбовскую область и так далее, там вполне себе есть возможность расширять города. Там не так много людей.

Любой человек, который хотя бы даже по Центральной России ездил, видит, что есть много пустого места. И ни о каком перенаселении речи не идет.

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— То есть нам нужны еще люди? Мигранты? И предпочтительнее других — славяне? То есть люди, близкие нам по языку, культуре, мировоззрению? Такие, например, как живущие на востоке Украины?

Не для тех ли граждан России, которые получили паспорта, живя в Донбассе, "Дальневосточные гектары" предназначены? Люди говорят, что все надоело: обстрелы, разруха — все, едем в Россию. Россия готова их принять, предоставив землю на Дальнем Востоке и в Арктике? Раз уж им не повезло — в отличие от крымчан — остаться на своей территории…

— Что касается культуры и того, чем отличается Крым от Донбасса, — это вопрос.

Все-таки в Крыму люди в большинстве своем сохранили свою русскую идентичность, не только русский язык, но и называли себя русскими по национальности.

В Донбассе немножко другая ситуация. Там все-таки, согласно соцопросам, до 2014 года многие, несмотря на фамилии и то, что они говорили по-русски, себя идентифицировали как украинцы. Они изменили свою идентичность, исходя из обстоятельств к началу войны.

Трудно же признать и принять, что "нас обстреливает наша же армия". Вывод напрашивался сам собой:

  • если в нас стреляют, значит, что-то не так, очевидно, мы различаемся.

Кто-то придерживается идеи о том, что Донбасс всегда был русским.

— И Одесса была, и Днепропетровск, и Запорожье, и Харьков — восемь областей.

— Да, национальная идентичность — это дело такое, меняющееся со временем.

Так что про "Дальневосточный гектар" для бывших украинцев пока говорить, я думаю, рано.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы донбасс арктика мигранты станислав бышок дальневосточный гектар
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