"Дальневосточный гектар" будут заполнять жителями Донбасса?

Программа "Дальневосточный гектар" — прекрасная по сути, на деле оказалась почти невостребованной. Никто туда, где раздают землю даром, ехать не хочет.

Теперь правительство решило расширить действие этой программы на территорию Арктики.

Но ведь Арктика — это еще более сложная история, нежели просто Дальний Восток и Хабаровский край.

Почему люди не едут "на край света" и есть ли какие-то планы у властей по заселению этих территорий?

Своим мнением об этом в эфире авторской программы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой поделился исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Читайте начало интервью:

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Донбасс: пойдет ли Россия дальше демонстрации серьезности намерений

— Я согласен, что Арктика и "Дальневосточный гектар" — это все немножко несерьезно и является демонстрацией непонимания глобальных трендов, которые рулят миграционными процессами в России и в мире.

Тренды следующие:

люди из маленьких городов приезжают в большие города;

люди из сельской местности приезжают в города большие и маленькие.

Обратного потока нет и не будет.

Спойлер. Это урбанизация. Урбанизация идет последние 100-200 лет. И она идет в одну сторону. По-другому — никак.

Когда вы городским жителям предлагаете — пусть даже бесплатно — гектар земли: вот вам палка-каталка, вот вам древесина — стройте дом — это просто издевательство, конечно.

Не понимают чиновники, что люди, которые привыкли к городским условиям, без какого-то всемирного катаклизма, потопа в деревню на "Дальневосточный гектар" никогда не поедут. Это глупость.

Если говорить про Центральную Россию — Ярославскую область, Тамбовскую область и так далее, там вполне себе есть возможность расширять города. Там не так много людей.

Любой человек, который хотя бы даже по Центральной России ездил, видит, что есть много пустого места. И ни о каком перенаселении речи не идет.

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— То есть нам нужны еще люди? Мигранты? И предпочтительнее других — славяне? То есть люди, близкие нам по языку, культуре, мировоззрению? Такие, например, как живущие на востоке Украины?

Не для тех ли граждан России, которые получили паспорта, живя в Донбассе, "Дальневосточные гектары" предназначены? Люди говорят, что все надоело: обстрелы, разруха — все, едем в Россию. Россия готова их принять, предоставив землю на Дальнем Востоке и в Арктике? Раз уж им не повезло — в отличие от крымчан — остаться на своей территории…

— Что касается культуры и того, чем отличается Крым от Донбасса, — это вопрос.

Все-таки в Крыму люди в большинстве своем сохранили свою русскую идентичность, не только русский язык, но и называли себя русскими по национальности.

В Донбассе немножко другая ситуация. Там все-таки, согласно соцопросам, до 2014 года многие, несмотря на фамилии и то, что они говорили по-русски, себя идентифицировали как украинцы. Они изменили свою идентичность, исходя из обстоятельств к началу войны.

Трудно же признать и принять, что "нас обстреливает наша же армия". Вывод напрашивался сам собой:

если в нас стреляют, значит, что-то не так, очевидно, мы различаемся.

Кто-то придерживается идеи о том, что Донбасс всегда был русским.

— И Одесса была, и Днепропетровск, и Запорожье, и Харьков — восемь областей.

— Да, национальная идентичность — это дело такое, меняющееся со временем.

Так что про "Дальневосточный гектар" для бывших украинцев пока говорить, я думаю, рано.