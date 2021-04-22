Донбасс: пойдет ли Россия дальше демонстрации серьезности намерений

Сегодня Россию обвиняют в том, что она "достаточно демонстративно бряцает оружием", показывая свою военную силу, проводя учения и передислокацию войск вблизи границы с Украиной.

Хотя не раз командование ВС РФ подчеркивало:

мы на своей территории можем делать — и делаем — все, что хотим.

Американцы близ тех же самых границ, то есть за десятки тысяч километров от своей территории, занимаются тем же самым: и военные корабли в Черное море вводят, и иными способами оружием потрясают. При этом говорят о том, что если Зеленский ввяжется в войну с Россией, то его поддержат и помогут даже вернуть и Крым, и Донбасс.

И никого из западных политиков это не возмущает и не тревожит.

А вот украинский президент, похоже, верит в обещания и почти готов ринуться в драку. Или все же нет?

Своим мнением об этом с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой поделился исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Читайте начало интервью:

Байден в своей антироссийской риторике предсказуем. И это плюс



Украина – США: "ах, обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад"

— Это называется "помогут, потом догонят, еще раз помогут".

Если говорить серьезно, Украина не может напасть на Россию в Донбассе, потому что Донбасс не является территорией Российской Федерации. Это нужно помнить, наверное, всем, кто интересуется этой историей.

С другой стороны, в Донбассе в последние годы появилось значительное число людей, которые имеют российские паспорта.

— Там россиян порядка 450 тысяч сейчас…

— И это очень напоминает историю, которая готовилась в Южной Осетии и Абхазии, когда формально территория принадлежала Грузии (как сейчас Донбасс — Украине), а фактически там живут люди с российскими паспортами.

Что такое российский паспорт? Это не просто бумажка. Это еще определенные права и обязанности. В частности, паспорт гарантирует право на защиту того государства, которое вам выдало этот самый документ.

Конечно, это понимают и в Москве, и в Вашингтоне — ситуация принципиально иная, нежели была в 2014 году.

России придется вмешаться

Сейчас, если случится серьезное обострение и будет большая полномасштабная атака армии Украины на непризнанные республики, то Россия уже вмешается.

Другое дело, что вряд ли это будет каким-то сюрпризом и шоком для мирового сообщества. Конечно, все скажут какие-то слова, которые нужно как-то проговаривать всякий раз. И все.

Просто потому, что ни в Соединенных Штатах, ни на Украине, ни в Европе, ни где-то еще не считают, что существуют какие-то отдельные ДНР и ЛНР.

Почему Донбасс не может пойти по пути Крыма

— Когда было присоединение Крыма, вопрос о целесообразности не стоял. Просто махнули рукой:

семь бед — один ответ, все равно нас попрекают этим полуостровом.

Потом, когда все уже случилось, Россия неоднократно говорила и говорит:

туда нужно приехать, посмотреть, как стали жить люди, и вы все поймете, что никогда он не вернется на Украину, это просто невозможно.

Но те, кто не признает воссоединения, в Крым не едут…

Может быть, стоит еще раз поступить аналогичным образом и Донбасс тоже как-то признать российским?

— России не нужны территории, России нужны граждане. Потому что у России, как и практически у всех развитых стран, есть тенденция к снижению населения. Соответственно, страны думают, что с этим делать.

Плохой вариант — это завозить людей другой культуры из далеких стран и пытаться их как-то интегрировать.

Хороший вариант — это завозить людей, которые у вас находятся на периферии, которые говорят на вашем языке, которые относятся к вашей культуре.

Поэтому в сухом остатке время собирать камни. Возможность для людей русской культуры получать в приоритетном порядке паспорта — это хорошая история.