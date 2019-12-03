Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?

Бегство бывшего единоросса и комиссара движения "Наши" в Германию россияне назвали "провалом элиты". Страна управляется в ручном режиме президентом Владимиром Путиным, что будет после него?

Я не русский, я потомок поволжских немцев

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung (SZ) опубликовала статью о бывшем депутате Госдумы от "Единой России" и экс-комиссаре движения "Наши" Роберте Шлегеле, который получил гражданство Германии и с весны 2019 года живет в Мюнхене. Шлегель "установил контакты" с немецкими политиками, еще будучи российским парламентарием, пишет SZ, а когда проиграл перевыборы в Госдуму, то договорился о новой должности в Германии, благодаря своим новым связям.

По словам Шлегеля, он "разочаровался в политике", а его взгляды "очень изменились". Свои протесты против переноса Бронзового солдата в Таллине он называет "грехом молодости", а получение гражданства ФРГ оправдывает статусом "позднего переселенца и потомка поволжских немцев". Оправдание сомнительное, так как переселенцы уже давно все уехали, а многие и вернулись, поэтому в соцсетях развернулась полемика по вопросу: чего стоит патриотизм типового единоросса.

Недавно там же обсуждали, чего стоит патриотизм типового чиновника, губернатора, пропагандиста. Список "слуг народа" с двойным гражданством или ВНЖ опубликовал Telegram-канал "Кремлевский безбашенник". Например, гражданство США имеет депутат Госдумы РФ от Нижегородской области Вячеслав Никонов, а министр промышленности и торговли Денис Мантуров является гражданином Испании. Вице-премьер Дмитрий Козак имеет ВНЖ Швейцарии, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец — Италии, глава Московской области Андрей Воробьев — Испании и так далее. Ранее стало известно, что замгендиректора телеканала "Россия-1" и член Общественного совета при Министерстве обороны России Сергей Брилев имеет гражданство Великобритании, причем он скрывал его наличие.

Спросим себя, почему они его получили? Не за красивые же глаза, очень просто — купили там недвижимость, обучают там детей, хранят деньги в тамошних банках. Почему не в России, спросите вы? Россия для них — место временного пребывания.

Куда идет Россия в ручном управлении?

Движение "Наши" до своего роспуска в 2012 году официально позиционировалось как кузница руководящих кадров России. Социальный лифт по партийной линии привлекал соответствующий контингент. Но затем ко всей этой группе товарищей пришло ясное понимание (и его даже озвучивали), что у губернатора или министра свой сын есть или друг его сына, и двигать вверх будут их. Кроме того, менялись люди в администрации президента, они выдвигали в молодежные лидеры других желающих сделать карьеру.

Прежние же лидеры становились оппортунитами, а переезжая по адресу своих вторых паспортов, их оппортунизм неизбежно перерастал в русофобию. Не исключено, что лет через 10 каждый из них будет говорить, что "конечно, внутренне осуждал путинский режим…", но "такое было время", "от меня мало что зависело".

Что мы имеем в итоге? Нами руководят и готовятся руководить люди, которые подрывают доверие к путинизму похлеще любого дитяти дяди Сэма типа Навального. И именно они учат нас патриотизму! Самый главный вопрос - это вопрос гарантий от возвращения в 90-е годы. Сейчас гарантом является только Путин, который правит страной в ручном режиме. Но что будет после него?

Продажные элиты воруют будущее у России

Как сказал "Правде Ру" заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, бывший советский дипломат в США Николай Платошкин, нынешний режим берет себе в услужение людей беспринципных, которые готовы за материальные блага делать все, что угодно, не озабочиваясь сильно соображениями совести, чести и достоинства. И понятно, что им плевать на все, что происходит здесь, они с Россией свою жизнь никак не связывают.

По его словам, такое же безобразие творится в средствах массовой информации, которые "топят за патриотизм". И ведущие, и редакторы часто имеют гражданство стран НАТО, против которых они в основном "типа возбухают".

Николай Платошкин заметил, что в США законом не запрещено, чтобы дети президента или конгрессменов учились за пределами США. Но если об этом станет известно публике, этого человека "никто не выберет больше никуда и никогда". "Там свободные выборы, вероятность слететь с власти очень высока, такая же вероятность должна быть в России", — сделал вывод Николай Платошкин.

Со своей стороны, директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал, что Шлегеля, который женат на дочери друга Владислава Суркова (бывший глава АП, а ныне помощника президента — ред.), искусственно выкинули из разных структур, как члена сурковской команды после прихода Володина (спикер Госдумы Вячеслав Володин — ред.).

Сергей Марков отметил для "Правды.Ру", что проблема заключается не в том, что у людей двойное гражданство, а в том, что они это скрывают. "Избиратели, я думаю, "прокатят" вообще всех людей с двойным гражданством, кроме явных гениев, не только потому, что им кажется, что это нехорошо, а из-за самой элементарной зависти", — сказал политолог.

Что касается чиновников, то заместителей министров и начальников департаментов с двойным гражданством у нас не сотни, а тысячи, отметил Сергей Марков. "Несообщение своему руководству и общественности о своем двойном гражданстве должно быть безусловным основанием для увольнения чиновника. Если чиновник скрывает, что у него недвижимость за границей, это значит, он ворует — он ворует деньги из бюджета и будущее у страны", — сделал вывод политолог.

Читайте по теме: Почему Навальный не раскроет всех иноагентов во власти

Здесь был Вася: как хоронил банки зампред Центробанка

Минюст запретит россиянам с двумя гражданствами работать нотариусами