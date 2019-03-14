Сергея Брилева вывели из Общественного совета при Минобороны.

Из списка членов общественного совета при Министерстве обороны на сайте ведомства исключили фамилию телеведущего Сергея Брилева. Оказалось, что решение об изменении состава совета Сергей Шойгу подписал еще 28 января, но информация на сайте была обновлена совсем недавно.
Брилев сообщил, что уведомления об исключении он не получал, хотя и ждал такого решения.
"Не я подавал заявление на членство в этом совете, не мне решать что-либо о моем членстве там", — сказал телеведущий в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Общественная дискуссия о допустимости пребывания Брилева в совете началась после публикации Алексеем Навальным сведений о наличии у журналиста гражданства Великобритании. Согласно указу президента России, лица с двойным гражданством не могут входить в общественные советы при федеральных министерствах. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что Брилев больше не сможет работать в совете.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Федеральная миграционная служба штрафует россиян, скрывающих информацию о наличии у них двойного гражданства.
Источник фото: wikimedia. org
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