Правда о маленьких породах собак: подробности, которые вы не знали

Три мифа о маленьких породах собак, в которые пора перестать верить

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие разделяют мнение о том, что маленькие породы собак обладают особым очарованием. Однако существует несколько распространенных мифов о них, которые не соответствуют действительности.

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Один из таких мифов заключается в том, что все маленькие собаки лают много. Это утверждение верно лишь отчасти. Некоторые из них, правда, склонны к активному лаю, но это не характерно для всех представителей маленьких пород. Например, бостон-терьеры или сиба-ины известны своей склонностью к минимальному лаю.

Более того, некоторые собаки начинают лаять из-за внимания, которое им уделяют их владельцы. Поэтому игнорирование этого поведения может помочь снизить его частоту.

Еще одно заблуждение заключается в том, что маленьким собакам требуется меньше ухода. На самом деле, уровень заботы о ними сравним с тем, что нужно большим породам. Например, йорки требуют такого же внимания, как и их крупные собратья.

И хотя обучение маленьких собак может быть сложнее из-за их размера, они также имеют преимущества, такие как меньшее потребление пищи и удобство в транспортировке.

Наконец, существует миф о том, что маленьким собакам не нужна дрессировка. Несмотря на их размер, они полны энергии и требуют направления их поведения. Поэтому важно обучать их и воспитывать, чтобы они были послушными и хорошо воспитанными.