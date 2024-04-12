Правда о маленьких породах собак: подробности, которые вы не знали

Многие разделяют мнение о том, что маленькие породы собак обладают особым очарованием. Однако существует несколько распространенных мифов о них, которые не соответствуют действительности.
Один из таких мифов заключается в том, что все маленькие собаки лают много. Это утверждение верно лишь отчасти. Некоторые из них, правда, склонны к активному лаю, но это не характерно для всех представителей маленьких пород. Например, бостон-терьеры или сиба-ины известны своей склонностью к минимальному лаю.
Более того, некоторые собаки начинают лаять из-за внимания, которое им уделяют их владельцы. Поэтому игнорирование этого поведения может помочь снизить его частоту.
Еще одно заблуждение заключается в том, что маленьким собакам требуется меньше ухода. На самом деле, уровень заботы о ними сравним с тем, что нужно большим породам. Например, йорки требуют такого же внимания, как и их крупные собратья.
И хотя обучение маленьких собак может быть сложнее из-за их размера, они также имеют преимущества, такие как меньшее потребление пищи и удобство в транспортировке.
Наконец, существует миф о том, что маленьким собакам не нужна дрессировка. Несмотря на их размер, они полны энергии и требуют направления их поведения. Поэтому важно обучать их и воспитывать, чтобы они были послушными и хорошо воспитанными.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.