Ветеринар Воскресенский рассказал, что должно быть в собачьей аптечке

Ветеринар Воскресенский: при отравлении ядами у собаки проявляются эпилепсия или судороги

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В весенний период часто проявляют активность догхантеры — люди, которые намеренно травят собак. Признаки отравления питомца могут включать приступы с избыточным образованием пены, слюноотделения, судороги и резкие реакции на внешние раздражители.

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Ветеринар Артем Воскресенский подчеркивает: важно своевременно заметить изменения в состоянии питомца и предоставить первую помощь.

"Мы можем ввести большую дозу витамина В6 — от пяти миллилитров. Это эквивалентно пяти ампулам на один прием. Однако самостоятельное лечение не рекомендуется. Это крайняя мера, которая может быть применена, если вы оказались в лесу и имеете под рукой шприцы и витаминки", — пояснил специалист.

Если у вашего животного после прогулки появились признаки отравления, важно незамедлительно обратиться к ветеринару. В случае острой стадии и невозможности быстрого доступа к клинике следует позвонить своему врачу, который подскажет, как облегчить симптомы.

Ветеринар также рекомендует иметь домашнюю аптечку, включающую:

электронный термометр,

ножницы и пинцет,

шприцы,

средства от блох и клещей,

антисептики,

мази и спреи,

антибиотики и жаропонижающие средства.

Воскресенский отметил, что помимо догхантеров, весной активизируются сезонные вирусы, наиболее распространенным из которых является энтерит. При этом заболевании, а также при отравлении у собак может появиться рвота, однако отличить энтерит от отравления несложно.

"При отравлении ядами, которые чаще всего используют догхантеры, у животных могут возникать приступы эпилепсии или судороги. В случае с энтеритом основным симптомом является диарея", — пояснил ветеринар.