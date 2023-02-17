Кинолог Владимир Голубев напомнил правила при выборе щенка у заводчика: питомца нужно осмотреть

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кинолог Владимир Голубев напомнил россиянам, как правильно выбирать щенка у заводчика.

По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, прежде чем выбрать щенка, следует ознакомиться с условиями, в которых он рос. Специалист рекомендует посмотреть на родителей питомца, если есть возможность, а также узнать у заводчика об особенностях его характера. Немаловажно проверить и все необходимые документы. Об этом сообщает Радио 1.

Чтобы убедиться, что щенок здоров, следует осмотреть его. У здорового питомца должно быть пропорциональное тело, ровная шерсть и гладкая кожа. Также эксперт советует обратить внимание на зубы, они также должны быть в хорошем состоянии. Еще один признак, который говорит о хорошем здоровье щенка, — проявление активного интереса к окружающему миру.

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