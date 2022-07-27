Руководитель кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, на что нужно обязательно обратить внимание при выборе собаки.
"В погоне за экономией, некоторые собаководы предпочитают покупать щенков с рук у незнакомых людей, чаще всего через объявления. Но, к сожалению, такие люди нередко попадают в руки мошенников. Они покупают собаку совершенно другой породы, да и к тому же, с кучей проблем со здоровьем. Лучше всего искать заводчиков на крупных кинологических выставках — это своего рода гарантия ответственного отношения к разведению собак. Так вы точно будете уверены, что вы получите здорового щенка выбранной вами породы", — рассказал изданию "Вести Подмосковья" руководитель кинологической федерации.
При покупке четвероногого нужно обязательно обратить внимание на документы, проверить их наличие, а затем и подлинность. Помните, что они понадобятся не только для выставок, путешествий и разведения, но и для здоровья собаки. Ветеринарный паспорт международного образца — основной документ питомца. В нем должны содержаться сведения о вакцинации и отметки об обработке от паразитов. Помимо этого, у продавца должна быть метрика с указанием породы, клички, даты рождения, пола, окраса, клейма, родителей и данных заводчика, а так же подпись и печать организации, в которой покупали собаку.
Стоит насторожиться, если продавец отказывается показывать место, где вырос щенок. Если вы столкнулись с таким случаем — покупать щенка не стоит. Самый лучший вариант — лично посетить питомник, в котором выращивался четвероногий. Стоит обратить внимание на то, в каких условиях растут собаки, как относятся к тем питомцам, которые больше не смогут принести потомство, какие взаимоотношения между собаками. Если у продавца много собак и ни одного ветеринара — стоит десять раз подумать перед покупкой. Владелец питомника должен относиться к животным не как к товару, а как к своим "маленьким друзьям".
Если средняя стоимость собаки желаемой породы около 70 тысяч рублей, а вам предлагают купить её же, но за пять, то здесь явно есть подвох. Надежный заводчик не может снижать стоимость собак настолько категорично — уйдет в минус. Помимо этого, стоит помнить о существовании мошенников. Не стоит покупать собаку по видео, нужно встретиться с ней вживую, проверить на наличие опознавательных знаков: клейма в области паха или на ухе, а только потом отправлять деньги.
При соблюдении этой простой инструкции, щенок гарантированно будет здоровым и породистым.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американский наёмник поделился мнением об анонсированном Украиной контрнаступлении на Херсон.