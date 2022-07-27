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Кинолог перечислил основные ошибки при выборе щенка

Экспертное мнение

Руководитель кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, на что нужно обязательно обратить внимание при выборе собаки.

Кинолог перечислил основные ошибки при выборе щенка

"В погоне за экономией, некоторые собаководы предпочитают покупать щенков с рук у незнакомых людей, чаще всего через объявления. Но, к сожалению, такие люди нередко попадают в руки мошенников. Они покупают собаку совершенно другой породы, да и к тому же, с кучей проблем со здоровьем. Лучше всего искать заводчиков на крупных кинологических выставках — это своего рода гарантия ответственного отношения к разведению собак. Так вы точно будете уверены, что вы получите здорового щенка выбранной вами породы", — рассказал изданию "Вести Подмосковья" руководитель кинологической федерации.

Проверить документы

При покупке четвероногого нужно обязательно обратить внимание на документы, проверить их наличие, а затем и подлинность. Помните, что они понадобятся не только для выставок, путешествий и разведения, но и для здоровья собаки. Ветеринарный паспорт международного образца — основной документ питомца. В нем должны содержаться сведения о вакцинации и отметки об обработке от паразитов. Помимо этого, у продавца должна быть метрика с указанием породы, клички, даты рождения, пола, окраса, клейма, родителей и данных заводчика, а так же подпись и печать организации, в которой покупали собаку.

Посмотреть, в каких условиях выращивали щенка

Стоит насторожиться, если продавец отказывается показывать место, где вырос щенок. Если вы столкнулись с таким случаем — покупать щенка не стоит. Самый лучший вариант — лично посетить питомник, в котором выращивался четвероногий. Стоит обратить внимание на то, в каких условиях растут собаки, как относятся к тем питомцам, которые больше не смогут принести потомство, какие взаимоотношения между собаками. Если у продавца много собак и ни одного ветеринара — стоит десять раз подумать перед покупкой. Владелец питомника должен относиться к животным не как к товару, а как к своим "маленьким друзьям".

Проанализируйте рынок и будьте бдительны

Если средняя стоимость собаки желаемой породы около 70 тысяч рублей, а вам предлагают купить её же, но за пять, то здесь явно есть подвох. Надежный заводчик не может снижать стоимость собак настолько категорично — уйдет в минус. Помимо этого, стоит помнить о существовании мошенников. Не стоит покупать собаку по видео, нужно встретиться с ней вживую, проверить на наличие опознавательных знаков: клейма в области паха или на ухе, а только потом отправлять деньги.

При соблюдении этой простой инструкции, щенок гарантированно будет здоровым и породистым.

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Автор: Георгий Бузаладзе
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