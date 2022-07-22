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Автор Евгения Карчевцева

Пять случаев невероятной дружбы между животными

Зоосфера » Интересное

Многие животные довольно общительны в рамках своего вида. А вот общения с представителями других видов многие стараются в лучшем случае избегать. Временами происходит так, что волны дружелюбия накрывают зверей, идя против фундаментальных законов природы. Рассмотрим пять самых неординарных случаев межвидовой дружбы животных.

Гусыня и олень

 

В 2011 году на территории канадского кладбища гусыня отложила яйца в урну и обосновалась там, чтобы высидеть их. Тем временем её стал посещать необычный гость — олень. Но он не просто находился рядом с гусыней, а охранял её и гнездо. Олень всегда отгонял людей, которые пробовали приблизиться к гнезду. Необычное поведение нового друга продолжалось ровно до тех пор, пока не вылупились птенцы.

Овца и слон

 

Слонёнок по имени Темба остался сиротой, будучи ещё совсем маленьким. Тембу нашли и перевезли в Шамвари, южноафриканский заповедник. Работники, зная, что слоны — животные социальные и нуждаются в общении, подселили к Тембе нового друга — овцу Альберта.

Поначалу слонёнок не принимал Альберта и гонял его. Но прошло некоторое время, и новые друзья стали неразлучны, даже засыпали вместе.

Котёнок и ворона

 

Не так давно на участок одной американской семьи пришёл маленький испуганный котёнок. Он находился в очень сильном стрессе. Семья переживала, что малыш вряд ли выживет. Но неожиданно у котика появился помощник — ворона. Птица помогала всем, чем могла, — приносила червей и защищала от малейшей угрозы.

Позже друзья стали местными интернет-знаменитостями. Но пользователи до сих пор гадают, почему ворона выбрала себе такого друга. Ко всему прочему столь необычный союз послужил основой для новой детской книги.

Такса и лев

 

В одном американском парке экзотических животных города Виннвуд родился львёнок Бондиггер. От малыша отказалась мама. Вскоре у Бондиггера обнаружили остеопороз. Ветеринары посоветовали работникам парка найти львёнку новую "маму", что они и сделали. Для этой роли выбрали таксу по имени Мило. Собака взяла Бондиггера под свою опеку. Со временем животные так сдружились, что не представляют себе жизни друг без друга.

Змея и хомячок

 

Япония — одна из немногих стран, где всё ещё разрешается кормить живыми грызунами змей. В одном из террариумов зоопарка Токио живёт змея Аочан. В какой-то момент Аочан отказалась от своего привычного корма — замороженных крыс. Тогда работники зоопарка подсадили к змее хомячка, которым, как они ожидали, Аочан должна была поужинать. Однако хомяк был оставлен в живых. Он совершенно не боялся хозяйки террариума и даже спал прямо на ней. Работникам, естественно, стало казаться, что с Аочан что-то не так и позднее она обязательно закусит хомячком. Но животные настолько хорошо поладили, что расставаться не хотят вот уже несколько месяцев.

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Крепкая дружба собаки и слонихи
Редактор: Елена Тимошкина
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