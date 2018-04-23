СМИ: Венгрия сорвала заседание комиссии НАТО-Украина

Власти Венгрии заблокировали запланированное на 27 апреля заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне глав МИД.

Причиной этого стал украинский закон о языке, сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Сообщается, что это заседание должно было состояться на полях министерской встречи НАТО. По данным источника, "заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне министров не состоится в связи с позицией венгерской стороны, которая остается неизменной".

Напомним, в ходе двух последних министерских встреч НАТО в 2018 году Венгрия также блокировала встречи с Украиной, требуя от Киева отмены закона о языке.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто еще в январе заявлял, что Будапешт заблокирует эту встречу, если Киев не внесет изменения в принятый закон "Об образовании".

"Правда.Ру" ранее писала, что Сийярто в заявлении, опубликованном на сайте ведомства назвал действия украинских властей "позорными и постыдными". По его словам, "до сих пор Петр Порошенко говорил о европейской Украине. Но буквально с этого момента он может об этом забыть, учитывая, что Венгрия будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине, в международных организациях, особенно в ЕС".

Венгерский политик подчеркнул, что в будущем Киев непременно пострадает из-за принятого закона.

Напомним, в начале сентября Верховная рада одобрила законопроект "Об образовании", который предполагает полный отказ от преподавания на любых языках, кроме украинского, к 2020 году.

Венгерские власти сразу же выступили против этого закона. С точки зрения главы венгерской дипломатии, Киев этим законом нарушает права меньшинств, что совершенно неприемлемо для страны, которая собирается сближаться с Европой.

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