Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России

Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с Юго-Восточную Финляндией в особую экономическую зону.

С таким предложением выступил Янне Лайне мэр финского города Савонлинна на встрече представителей 5 финских городов с руководством Санкт-Петербурга.

По мнению финского чиновника, совместный проекта Business Growth and Innovation Corridor, детали которого как раз-таки и обсуждались в ходе мероприятия, мог бы стать "стартовым" для создания ОЕС.

"Нам всем было бы выгодно и удобно в рамках особой экономической зоны. Объединив экономические возможности трех регионов, можно существенно облегчить не передвижение не только людей, но и капитала и услуг. Я уверен, что этот проект может претендовать на финансирование от ЕС в рамках программы приграничного сотрудничества. Предварительная сумма, по моим подсчетам — около 80 млн евро", — говорит Янне Лайне.

Об экономике ли только речь?

Некоторые моменты из недалекого прошлого заставляют задуматься: в не скрывается ли за "экономическими расчётами" финского чиновника расчет политический. Ведь не на пустом месте же в 2005 году Финляндию подозревали в желании "отрезать себе кусок от России".

Вот, что тогда писала об этом "Правда.Ру"

Вопрос о возврате Финляндии части территории России — провокация

Провокацией" назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров постановку вопроса о возврате Финляндии части территории России, отошедшей к СССР после Второй мировой войны.

Об этом глава МИД заявил во вторник в Петрозаводске, где он участвовал в конференции по приграничному сотрудничеству, сообщает РИА "Новости".

Лавров прокомментировал опросы общественного мнения, проводимые некоторыми националистическими организациями Финляндии, которые заявляют о необходимости возврата Суоми части территории России, в частности, Карельского перешейка в Ленинградской области и некоторых приграничных районов Республики Карелия.