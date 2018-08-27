США официально создали Второй флот для войны с Россией

В минувшую пятницу правительство Соединенных Штатов Америки официально сформировало Второй флот Военно-морских сил времен холодной войны. Об этом сообщает один из крупнейших американских телеканалов CNN.

Вице-адмирал Эндрю "Вуди" Льюис, принявший командование флотом, заявил, что флот этот имеет воистину легендарную историю. По его словам, американским военнослужащим не остается ничего иного, кроме как с честью нести службу на его кораблях.

Эндрю Льюис заявил, что США необходимо было создать боеспособный флот. Создать его для того, чтобы сражаться необходимости не было, подчеркнул вице-адмирал. Так, можно сделать вывод, что Второй флот ВМС США Вашингтон в первую очередь планирует использовать как инструмент сдерживания потенциального противника.

Однако, пишут авторы материала, очевидно то, что Америка весьма обеспокоена присутствием Российской Федерации в Атлантическом океане. Заново сформированный флот, судя по всему, должен стать неким гарантом национальной безопасности и упрочить авторитет Соединенных Штатов Америки на воде.

Также заставляет нервничать американское правительство и слова главы РФ Владимира Путина о том, что Россия разрабатывает новый подводный ядерный беспилотник. Это уже не говоря о российском разведывательном судне, что недавно отправилось к берегам США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что военно-морские силы Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки сойдутся в Средиземном море у берегов Сирийской республики и о том, чем это может закончиться.

Фото: flickr.com/ Official U.S. Navy Page

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