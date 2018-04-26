Экс-директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков окончательно запутался в показаниях касательно российских спортсменов.
Сбежавший в США информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), дал странные показания в январе в Спортивном арбитражном суде (CAS) во время рассмотрения апелляции российских спортсменов.
В итоге CAS опубликовал мотивировочную часть по делам двух спортсменов, чьи дела были рассмотрены. Швейцарский арбитражный орган выложил в общий доступ соответствующую часть по делам лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова.
В документе говорится, что Родченков в январе 2018 года сообщил в суде, что никогда не давал "коктейль" российским спортсменам и не видел, чтобы они его употребляли. При этом он не видел, чтобы российский спортсмен сдавал специально заготовленную "чистую" мочу, хотя прямо противоположные вещи легли в основу доклада канадского юриста Ричарда Макларена.
Напомним, Макларен использовал выдержки из дневника Родченкова в качестве доказательств наличия в России государственной системы поддержки допинга.
При этом юристы Спортивного арбитражного суда обратили внимание на нестыковки дневника бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории и его показаний для доклада Макларена.
Отметим, что, когда Родченкова попросили назвать точный состав "Дюшеса", он сказал, что ему потребуется пять минут на объяснение. В итоге Родченков все же воздержался от ответа.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что сбежавший в США информатор ВАДА Григорий Родченков заявил о махинациях с допинг-пробами на московской Олимпиаде 1980 года.
Родченков выступил против снятия временной дисквалификации ОКР после расследования Олимпиады в Сочи: "Это будет худшим решением. Люди понимают, что именно делает МОК - изображает борьбу с допингом. Разрешение флага сведет на нет все предыдущие достижения, и это абсолютное неуважение ко всем комиссиям, их выводам и докладу Макларена".
При этом Родченков пожаловался на обвинения во лжи со стороны российских чиновников и постоянные преследования и унижения.
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