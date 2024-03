"Зарабатывают деньги". Зеленский пожаловался, что из-за России не все страны хотят ехать на саммит по Украине

Часть стран не хочет посещать саммит по Украине в Швейцарии, так как поддерживает торговые отношения с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International