"Зарабатывают деньги". Зеленский пожаловался, что из-за России не все страны хотят ехать на саммит по Украине

Зеленский: некоторые страны балансируют между собой и Россией

Часть стран не хочет посещать саммит по Украине в Швейцарии, так как поддерживает торговые отношения с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В интервью американскому телеканалу CBS Зеленский рассказал, что Украина готова к приему партнёров и ждёт от них согласия. Чтобы саммит состоялся, все они должны подтвердить, что приедут, подчеркнул украинский лидер.

"Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в своих отношениях между собой и Россией, потому что они зарабатывают деньги, потому что у них есть контракты", — посетовал он.

Ранее Зеленский попросил главу Швейцарии Виолу Амхерд организовать мирный саммит по Украине. В Киеве заявили, что целью мероприятия является утверждение украинской "формулы мира". При этом Украина настаивала, чтобы саммит проходил без участия России. Это заявление подверглось критике нескольких стран, включая главу МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса. Министр подчеркнул, что обсуждение мирного урегулирования конфликта без участия России невозможно, поэтому она будет приглашена.