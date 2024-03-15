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На Украине намерены провести саммит мира без участия РФ

Украина требует саммит мира без России

1:49
Мир

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев рассматривает проведение первого саммита мира по решению украинского вопроса исключительно без участия России.

Украина требует саммит мира без России
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

При этом он допустил возможность участия Москвы во втором саммите при соблюдении определенных условий. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность Анкары принять мирный саммит по Украине с участием России, напомнив о роли Черноморской инициативы в предотвращении глобального продовольственного кризиса.

Жовква подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной, несмотря на заявления о возможном участии России на текущем этапе в "цивилизованных форматах". Он категорично заявил, что Россия точно не будет присутствовать на первом инаугурационном Глобальном саммите мира. По его словам, цель саммита — выработать совместное видение достижения мира на Украине с участвующими странами. Жовква допустил возможность обсуждения "определенных модальностей и элементов участия представителей" России во втором Глобальном саммите, если она будет готова воспринять такой план.

8 марта Зеленский высказался против идеи Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России. Ранее в Кремле заявляли, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, подчеркивая, что требования Москвы хорошо известны.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что если на Украине хотят переговорного процесса, необходимо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. Он подчеркнул, что Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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