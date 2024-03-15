На Украине намерены провести саммит мира без участия РФ

Украина требует саммит мира без России

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Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев рассматривает проведение первого саммита мира по решению украинского вопроса исключительно без участия России.

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При этом он допустил возможность участия Москвы во втором саммите при соблюдении определенных условий. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность Анкары принять мирный саммит по Украине с участием России, напомнив о роли Черноморской инициативы в предотвращении глобального продовольственного кризиса.

Жовква подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной, несмотря на заявления о возможном участии России на текущем этапе в "цивилизованных форматах". Он категорично заявил, что Россия точно не будет присутствовать на первом инаугурационном Глобальном саммите мира. По его словам, цель саммита — выработать совместное видение достижения мира на Украине с участвующими странами. Жовква допустил возможность обсуждения "определенных модальностей и элементов участия представителей" России во втором Глобальном саммите, если она будет готова воспринять такой план.

8 марта Зеленский высказался против идеи Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России. Ранее в Кремле заявляли, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, подчеркивая, что требования Москвы хорошо известны.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что если на Украине хотят переговорного процесса, необходимо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. Он подчеркнул, что Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.