Нью-Дели сомневается в эффективности саммита, на котором не будет присутствовать Россия

Индия считает, что саммит по Украине без участия России будет неэффективным

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Согласно сообщениям агентства Bloomberg, власти Индии скептически относятся к эффективности проведения мирного саммита по ситуации на Украине без участия России. Источники отмечают, что Нью-Дели сомневается в том, что такой саммит без привлечения российской стороны будет результативным.

Фото: www.flickr.com by Laurie Jones is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял об ожидаемом участии более 100 стран в конференции по Украине в Швейцарии, выражая желание, чтобы "все страны мира" приняли в ней участие.

Однако издания South China Morning Post и Politico сообщали, что Китай и Швейцария настаивают на необходимости пригласить Россию на мирный саммит, так как без ее участия он будет напоминать "потемкинскую деревню". По их данным, ни в Берне, ни в Пекине не видят реальных перспектив для переговоров без привлечения Москвы. Politico даже предполагало возможность бойкота Китаем мирных переговоров, если Россия не будет на них присутствовать.

Швейцарские власти заявляли, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта нет, и проведение процесса без РФ невозможно. Однако российская сторона неоднократно подчеркивала, что не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет официально приглашена, учитывая отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева.

Москва указывала на свою готовность к переговорам, но отмечала, что для перехода ситуации на Украине в мирное русло необходимо учитывать новые реалии и требования России. При этом Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с Россией, что игнорируется Западом при призывах к диалогу.