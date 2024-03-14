"Незначительная неисправность". У самолета Дуды вышли из строя информационные мониторы в кабине экипажа

У Дуды после встречи с Байденом сломался президентский самолет

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

После встречи с Джо Байденом глава Польши Анджей Дуда не смог вернуться домой на президентском Boeing 737 из-за "незначительной неисправности". Об этом сообщает польский интернет-портал Interia.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По данным СМИ, у самолета вышли из строя информационные мониторы в кабине пилота. Лайнеру разрешили вернулся в Польшу без Дуды на борту.

Президент отправится в Брюссель запасным бортом, но из-за меньшей вместимости самолет будет вынужден сделать посаду на Азорских островах, уточняет Interia.

Во вторник Анджей Дуда вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском прилетели в США, чтобы призвать республиканскую партию согласовать запрошенный Байденом пакет помощи для Украины.

Ранее Дмитрий Медведев раскритиковал "формулу мира" киевского режима.