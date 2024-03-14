Медведев раскритиковал "формулу мира Зеленского" и предложил российский план мирного урегулирования

Медведев: испытываю чувство брезгливости, слыша о "формуле мира Зеленского"

0:11 Your browser does not support the audio element. Политика Власть

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом российский политик написал в своём телеграм-канале.

Фото: government.ru by Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По словам Медведева, он испытывает чувство брезгливости, стыда и дурного сюрреализма, когда слышит о "мирной формуле Зеленского", потому что даже на Западе должны понимать — мир достигается либо при договоре сторон, либо при капитуляции одной из них.

Сейчас воли Киева к мирным переговорам нет, добавил Медведев, назвав Зеленского "провинциальным клоуном в зелёном трико". В связи с этим бывший президент РФ предложил российскую "формулу мира" из семи пунктов.

Во-первых, Украина должна признать поражение на поле боя. Во-вторых, мировое сообщество должно признать киевский режим нацистским.

Третий пункт гласит, что Украину нужно лишить возможности вступать в военные альянсы без согласия РФ. Четвёртый пункт — немедленная отставка и новые выборы в соседней стране.

Пятый пункт — выплата Украиной России компенсаций за ущерб от боевых действий. Шестое условие Медведева — воссоединение Украины с РФ, а седьмой — признание этого со стороны ООН.

Дмитрий Медведев назвал свой план "мягкой формулой мира" и призвал проводить саммиты по Украине на основе подобных условий с участием западных партнёров.