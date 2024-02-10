Экоактивистки облили супом шедевр Клода Моне во Франции, протестуя против фермеров и "глобального потепления"

Шедевр Клода Моне залили супом во Франции из-за "глобального потепления"

1:23 Your browser does not support the audio element. Мир

Телеканал BFMTV сообщил об инциденте в Музее изобразительных искусств в Лионе, где активистки движения Riposte Alimentaire ("Пищевое контрнаступление") облили супом шедевр Клода Моне "Весенняя пора".

По данным телеканала, происшествие в лионском музее случилось в субботу, 10 февраля. Две девушки пришли в местный Музей изобразительных искусств и облили некой субстанцией, похожей на суп, картину Моне "Весенняя пора", после чего начали выкрикивать, что "эта весна может стать для нас последней".

В тот же день в соцсетях появилось сообщение от имени движения Riposte Alimentaire, которое взяло на себя ответственность за случившееся. Активисты заявили, что облившие картину супом девушки пытались таким образом обратить внимание общественности на так называемое глобальное потепление и негативное влияние фермеров на климатические изменения.

Ранее экоактивистки из Riposte Alimentaire облили супом во французском Лувре стенд, на котором хранится "Джоконда" Леонардо да Винчи.

Очередная акция Riposte Alimentaire прошла на фоне массовых протестов фермеров во Франции, которые блокируют дороги, уничтожают импортные товары и заливают навозом магазины в попытках привлечь внимание к инфляции и аграрной политике французского правительства, разрушающей сельскохозяйственную отрасль страны.