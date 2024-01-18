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Багдад требует начать процесс вывода сил возглавляемой США коалиции с территории Ирака

Власти Ирака потребовали поскорее вывести солдат США из страны

0:42
Мир

Выступая на форуме в Давосе, премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани призвал силы возглавляемой США коалиции побыстрее вывести войска из  страны на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Российская газета.

Власти Ирака потребовали поскорее вывести солдат США из страны
Фото: Википедия

При этом премьер-министр Ирака подчеркнул, что Багдад требует "немедленно начать процесс свертывания сил коалиции". 

Срочность вывода солдат США Мухаммед ас-Судани объяснил участившимися ракетными обстрелами военных американских баз на территории Ирака. Из-за эскалации на Ближнем Востоке под ракетные обстрелы могут попасть и мирные граждане Ирака, которые проживают неподалеку от размещения военных баз США.

Автор Ольга Поплавская
Ольга Поплавская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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