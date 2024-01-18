Багдад требует начать процесс вывода сил возглавляемой США коалиции с территории Ирака

Власти Ирака потребовали поскорее вывести солдат США из страны

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Выступая на форуме в Давосе, премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани призвал силы возглавляемой США коалиции побыстрее вывести войска из страны на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Российская газета.

Фото: Википедия

При этом премьер-министр Ирака подчеркнул, что Багдад требует "немедленно начать процесс свертывания сил коалиции".

Срочность вывода солдат США Мухаммед ас-Судани объяснил участившимися ракетными обстрелами военных американских баз на территории Ирака. Из-за эскалации на Ближнем Востоке под ракетные обстрелы могут попасть и мирные граждане Ирака, которые проживают неподалеку от размещения военных баз США.