Багдад требует начать процесс вывода сил возглавляемой США коалиции с территории Ирака

Выступая на форуме в Давосе, премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани призвал силы возглавляемой США коалиции побыстрее вывести войска из страны на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Российская газета.
При этом премьер-министр Ирака подчеркнул, что Багдад требует "немедленно начать процесс свертывания сил коалиции".
Срочность вывода солдат США Мухаммед ас-Судани объяснил участившимися ракетными обстрелами военных американских баз на территории Ирака. Из-за эскалации на Ближнем Востоке под ракетные обстрелы могут попасть и мирные граждане Ирака, которые проживают неподалеку от размещения военных баз США.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.