Поражение Украины — гарантия мира в Европе, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Такое мнение он высказал в телеграме, комментируя очередные страшилки Киева о нападении России на НАТО.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предупредил, что в после победы над Украиной РФ нападёт на страну НАТО, а кто не верит в это, "либо наивен, либо преследует российские интересы".
"Интерес Киева понятен: нужно пугать европейцев, чтобы те стремились к победе украинскими руками, дабы не марать потом свои", — объяснил Косачев.
Он уверен, поражение Украины, напротив, способствует миру в Европе и личному благополучию каждого европейца — благодаря кардинальному снижению угроз, возобновлению диалога с Россией, снижению военных расходов и цен на энергию, прекращению потока беженцев.
Сенатор призвал громче объяснять "эту крайне неудобную для западных политиков правду", чтобы она поскорее дошла до каждого простого европейца.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.