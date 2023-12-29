Сенатор Косачев назвал поражение Киева гарантией мира в Европе

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Поражение Украины — гарантия мира в Европе, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Такое мнение он высказал в телеграме, комментируя очередные страшилки Киева о нападении России на НАТО.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предупредил, что в после победы над Украиной РФ нападёт на страну НАТО, а кто не верит в это, "либо наивен, либо преследует российские интересы".

"Интерес Киева понятен: нужно пугать европейцев, чтобы те стремились к победе украинскими руками, дабы не марать потом свои", — объяснил Косачев.

Он уверен, поражение Украины, напротив, способствует миру в Европе и личному благополучию каждого европейца — благодаря кардинальному снижению угроз, возобновлению диалога с Россией, снижению военных расходов и цен на энергию, прекращению потока беженцев.

Сенатор призвал громче объяснять "эту крайне неудобную для западных политиков правду", чтобы она поскорее дошла до каждого простого европейца.