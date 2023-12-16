Из-за поездки украинского президента Владимира Зеленского в США положение Киева стало ещё более шатким, а будущее — туманным.
Как напоминает издание Foreign Policy, в ходе визита республиканцы из американского конгресса подтвердили, что не хотят больше финансово помогать Киеву из-за плохого положения на их собственной южной границе с Мексикой.
"В то время как внимание конгрессменов сосредоточено на этой проблеме, приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию", — сказано в материале.
Авторы добавили, что в Белом доме во главе с действующим президентом Джо Байденом не раз настоятельно рекомендовали киевским властям не поддерживать общение с членами Республиканской партии в Конгрессе, чтобы не давать повода для конфликтов.
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.