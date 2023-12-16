Foreign Policy: из-за визита Зеленского в США Украине стало только хуже

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Из-за поездки украинского президента Владимира Зеленского в США положение Киева стало ещё более шатким, а будущее — туманным.

Фото: edition.cnn.com

Как напоминает издание Foreign Policy, в ходе визита республиканцы из американского конгресса подтвердили, что не хотят больше финансово помогать Киеву из-за плохого положения на их собственной южной границе с Мексикой.

"В то время как внимание конгрессменов сосредоточено на этой проблеме, приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию", — сказано в материале.

Авторы добавили, что в Белом доме во главе с действующим президентом Джо Байденом не раз настоятельно рекомендовали киевским властям не поддерживать общение с членами Республиканской партии в Конгрессе, чтобы не давать повода для конфликтов.