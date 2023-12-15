Die Zeit: поездка Зеленского в США обернулась фатальным провалом

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В Германии рассказали о фатальных последствиях визита украинского лидера Владимира Зеленского в США. Как пишет издание Die Zeit, поездка Зеленского обернулась фатальным провалом, так как он лишь напрасно попросил Соединённые Штаты о новых военных поставках Украине.

Фото: edition.cnn.com

"Если год назад Зеленского в Вашингтоне "встречали как героя", то в этот раз "он напрасно просил как можно скорее поставить дополнительное оружие и боеприпасы", — рассуждают авторы материала.

Журналисты подчёркивают, что на этот раз всё, что мог пообещать своему украинскому коллеге президент США Джо Байден, — это 200 миллионов долларов. Однако в настоящее время Конгресс США не может одобрить дополнительные средства.

Сейчас украинское руководство выражает опасения по поводу общего сокращения военной поддержки со стороны Запада. Единственная надежда — что Байдену всё же удастся достигнуть соглашения с республиканцами в начале 2024 года. Однако пока что ничего не указывает на это.