Экс-премьер Словакии: только Россия способна противостоять Западу. Русские умеют воевать

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Никто не сможет победить Запад, кроме России, заявил бывший словацкий премьер-министр Ян Чарногурский. По мнению политика, русские "умеют воевать".

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

По мнению экс-премьера Словакии, сила российского народа в патриотизме, которого нет у коллективного Запада.

"Россия — единственное государство, способное противостоять Западу. Они не могут победить Россию. Русские умеют воевать. Они — патриоты", — заявил Чарногурский Hlavný dennik.

По словам политика, как только США понесёт поражение на Украине, статус гегемона рухнет, а доллар потеряет актуальность.

Как подчеркнул Чарногурский, при таком сценарии последует и распад Североатлантического альянса и вывод американских войск из Европы.