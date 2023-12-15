Никто не сможет победить Запад, кроме России, заявил бывший словацкий премьер-министр Ян Чарногурский. По мнению политика, русские "умеют воевать".
По мнению экс-премьера Словакии, сила российского народа в патриотизме, которого нет у коллективного Запада.
"Россия — единственное государство, способное противостоять Западу. Они не могут победить Россию. Русские умеют воевать. Они — патриоты", — заявил Чарногурский Hlavný dennik.
По словам политика, как только США понесёт поражение на Украине, статус гегемона рухнет, а доллар потеряет актуальность.
Как подчеркнул Чарногурский, при таком сценарии последует и распад Североатлантического альянса и вывод американских войск из Европы.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".