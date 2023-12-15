Французский политик Филиппо оценил слова Путина о ЕС: прав на сто процентов

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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо согласился со словами президента России Владимира Путина на "Прямой линии" о руководителях Евросоюза. Как подчеркнул Филиппо, российский лидер прав на сто процентов.

Во время итоговой конференции российский президент отметил, что руководители Евросоюза мнят из себя французского генерала Шарля де Голля, который стал героем, а на деле больше похожи на "коллаборациониста" маршала Филиппа Петена, который подчинился оккупантам.

"Путин сегодня прав на 100 процентов, когда описывает лидеров стран ЕС! — заявил французский лидер на своей странице в Сети. — Нас возглавляют петены, предатели и коллаборационисты, которых нужно срочно устранить!".

Как уточнил Филиппо в Евросоюзе уже не идёт речи о национальных интересах стран и суверенитетах на фоне влияния Запада.

*В России доступ к ресурсу Twitter ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.