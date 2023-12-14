Французский политик Филиппо о визите Зеленского в США: "Из крана больше не течёт! Всё кончено!"

Президент Украины Владимир Зеленский впустую съездил в Вашингтон и ушёл из Белого дома "с пустыми руками", заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Как уточнил Филиппо, партнёры Киева точно показали своё отношение к Незалежной.

Фото: www.president.gov.ua

По словам французского политика, стало ясно, что ни сенат, ни конгресс больше не намерены финансировать украинский конфликт за счёт американских налогоплательщиков.

"Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! Ноль дополнительной финансовой помощи: из крана больше не течёт! Всё кончено!", — заявил политик на своей странице в Сети.

Филиппо в очередной раз призвал европейских политиков и официальный Лондон прекратить поддерживать киевский режим.

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