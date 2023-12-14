Президент Украины Владимир Зеленский впустую съездил в Вашингтон и ушёл из Белого дома "с пустыми руками", заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Как уточнил Филиппо, партнёры Киева точно показали своё отношение к Незалежной.
По словам французского политика, стало ясно, что ни сенат, ни конгресс больше не намерены финансировать украинский конфликт за счёт американских налогоплательщиков.
"Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! Ноль дополнительной финансовой помощи: из крана больше не течёт! Всё кончено!", — заявил политик на своей странице в Сети.
Филиппо в очередной раз призвал европейских политиков и официальный Лондон прекратить поддерживать киевский режим.
*В Росси доступ к ресурсу Twitter ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
Обозначились три города, на которые будет развернуто наступление ВС РФ в ближайшее время. Это Киев, Одесса и Харьков. Индикаторы — удары ВКС РФ.