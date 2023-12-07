В Германии желающих получить гражданство заставляют признать существование Израиля

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В одной из земель Германии желающие получить гражданство страны обязаны признать существование Израиля.

Фото: Openverse by West Midlands Police is licensed under CC BY-SA 2.0

Такое требование существует в Саксонии-Анхальт. Там претендентов на гражданство Германии обязывают письменно заявлять о признании права Израиля на существование. Потенциальные граждане должны будут высказаться против деятельности, направленной против существования государства Израиль.

Таким образом граждан проверяют на антисемитизм и выявляют людей, настроенных против "свободного демократического порядка”.

В случае отказа подписать документ просьба о получении гражданства будет отклонена.

Ранее сообщалось, что у мигрантов появивлось новое основание для получения российского гражданства.