В одной из земель Германии желающие получить гражданство страны обязаны признать существование Израиля.
Такое требование существует в Саксонии-Анхальт. Там претендентов на гражданство Германии обязывают письменно заявлять о признании права Израиля на существование. Потенциальные граждане должны будут высказаться против деятельности, направленной против существования государства Израиль.
Таким образом граждан проверяют на антисемитизм и выявляют людей, настроенных против "свободного демократического порядка”.
В случае отказа подписать документ просьба о получении гражданства будет отклонена.
Ранее сообщалось, что у мигрантов появивлось новое основание для получения российского гражданства.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.