Новое основание для получения гражданства РФ будет у мигрантов

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

С декабря расширяется перечень профессий, позволяющих мигрантам получить российское гражданство в упрощённом порядке, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Фото: migrantplanet.com

Новая редакция списка начнёт действовать с 15 декабря, уточнил он агентству "Прайм". Она увеличится до 203 позиций, хотя кое-что оттуда пришлось удалить в силу отсутствия необходимости. Например, оказалось, что Россия не очень нуждается в шлифовщиках и строительных слесарях.

В перечень профессий, которые в обмен на гражданство могут занять квалифицированные специалисты из-за рубежа, входят детские и взрослые медицинские сотрудники, педагоги, работники сельского хозяйства, животноводства, ветеринарии, предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности; инженеры в области геологии и разведки недр, атомной энергетики, IT и т. д.

По мнению Гиринского, изменения списка профессий для упрощённого получения гражданства помогают регулировке и оптимизации миграционных потоков.