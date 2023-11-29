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Новое основание для получения гражданства РФ будет у мигрантов

1:10
Общество

С декабря расширяется перечень профессий, позволяющих мигрантам получить российское гражданство в упрощённом порядке, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Новое основание для получения гражданства РФ будет у мигрантов
Фото: migrantplanet.com

Новая редакция списка начнёт действовать с 15 декабря, уточнил он агентству "Прайм". Она увеличится до 203 позиций, хотя кое-что оттуда пришлось удалить в силу отсутствия необходимости. Например, оказалось, что Россия не очень нуждается в шлифовщиках и строительных слесарях.

В перечень профессий, которые в обмен на гражданство могут занять квалифицированные специалисты из-за рубежа, входят детские и взрослые медицинские сотрудники, педагоги, работники сельского хозяйства, животноводства, ветеринарии, предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности; инженеры в области геологии и разведки недр, атомной энергетики, IT и т. д.

По мнению Гиринского, изменения списка профессий для упрощённого получения гражданства помогают регулировке и оптимизации миграционных потоков.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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