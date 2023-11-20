Не всё так гладко для Зеленского визит Остина – чёрная метка

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О своем визите в Киев Остин сообщил утром 20 ноября. Отмечается, что он хотел передать руководству Украины "важное послание" о том, что США собираются продолжить поддержку Украины. О готовящемся визите заранее не сообщалось.

Фото: Openverse by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0

В последнее время в СМИ всё активнее обсуждается разногласие между Залужным и Зеленским. Поводом стала статья главкома ВСУ, в которой он признал, что у военных не получится совершить "глубокий и красивый прорыв" при контрнаступлении, за что подвергся жёсткой критике со стороны Зеленского и его ближайшего окружения.

На этом фоне в СМИ стали чаще появляться статьи, рассказывающие о противостоянии президента и главкома. Есть предположения, что статья Залужного - это почва для отказа США от нынешнего украинского лидера. Когда военный конфликт на Украине подойдёт к завершающей стадии, то переговоры с РФ будет вести Залужный.