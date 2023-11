Your browser does not support the audio element.

О своем визите в Киев Остин сообщил утром 20 ноября. Отмечается, что он хотел передать руководству Украины "важное послание" о том, что США собираются продолжить поддержку Украины. О готовящемся визите заранее не сообщалось.

Фото: Openverse by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0