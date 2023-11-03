До 600 миллиардов евро в год теряет экономика Евросоюза из-за эпидемии депрессии, охватившей европейцев. Таковы неутешительные результаты подсчётов Польского экономического института (ПЭИ), которые приводит Interia.
Депрессия и тревога — самые распространённые психические проблемы современности.
"За последние двенадцать месяцев 46% граждан ЕС испытывали эмоциональные или психосоциальные проблемы, такие, как депрессия или чувство тревоги", — уточняет ПЭИ.
Специалисты института изучили причины массового ухудшения душевного равновесия среди европейцев.
По данным исследования компании Eurobarometer, до 62% из них связывают свою депрессию с конфликтом на Украине или пандемией коронавируса.
Экономические неурядицы, тревога из-за происходящих в мире трагических событий особенно сильно бьют по социально незащищённым слоям населения. ПЭИ призывает еврочиновников срочно и целенаправленно заняться психическим здоровьем общества.
В противном случае, предсказывают эксперты Всемирного экономического форума, к 2030 году убытки от психических расстройств достигнут 6 триллионов долларов в год — половины экономического ущерба от неинфекционных болезней.
Эпидемия депрессии дорого обходится экономике — это и страховые выплаты, и безработица, и затраты на лечение, и снижение производительности труда. Ежегодные потери 27 стран ЕС и Великобритании превышают 4,2% ВВП, или более 600 миллиардов евро.
В ВОЗ подсчитали, и в ПЭИ с ними согласны, что каждый доллар, потраченный на лекарства от депрессии, возвращается четырьмя. Кому-то, впрочем, больше помогают немедикаментозные методы.
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