Из-за Украины в Европе разразилась новая эпидемия

1:56 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

До 600 миллиардов евро в год теряет экономика Евросоюза из-за эпидемии депрессии, охватившей европейцев. Таковы неутешительные результаты подсчётов Польского экономического института (ПЭИ), которые приводит Interia.

Фото: https://cvm-med.ru/

Депрессия и тревога — самые распространённые психические проблемы современности.

"За последние двенадцать месяцев 46% граждан ЕС испытывали эмоциональные или психосоциальные проблемы, такие, как депрессия или чувство тревоги", — уточняет ПЭИ.

Специалисты института изучили причины массового ухудшения душевного равновесия среди европейцев.

По данным исследования компании Eurobarometer, до 62% из них связывают свою депрессию с конфликтом на Украине или пандемией коронавируса.

Экономические неурядицы, тревога из-за происходящих в мире трагических событий особенно сильно бьют по социально незащищённым слоям населения. ПЭИ призывает еврочиновников срочно и целенаправленно заняться психическим здоровьем общества.

В противном случае, предсказывают эксперты Всемирного экономического форума, к 2030 году убытки от психических расстройств достигнут 6 триллионов долларов в год — половины экономического ущерба от неинфекционных болезней.

Эпидемия депрессии дорого обходится экономике — это и страховые выплаты, и безработица, и затраты на лечение, и снижение производительности труда. Ежегодные потери 27 стран ЕС и Великобритании превышают 4,2% ВВП, или более 600 миллиардов евро.

В ВОЗ подсчитали, и в ПЭИ с ними согласны, что каждый доллар, потраченный на лекарства от депрессии, возвращается четырьмя. Кому-то, впрочем, больше помогают немедикаментозные методы.